Disse sexleketøyene kjøper trønderne mest av: - Vi selger mye håndjern og «gags»

- Vi selger mye håndjern og «gags» (en form for munnknebling, journ. anm). I tillegg selger vi mest av volumvarer som glidemiddel, i tillegg til det som til en hver tid er populært på internett fra sesong til sesong, sier Tom Ketil Krogstad.

Den store «hypen» rundt «Fifty Shades of Grey» har ført til at stadig flere har fått opp øynene for BDSM-produkter. Altså bondage og disiplin, dominans og underkastelse, og sadisme og masochisme.

- Før var erotikkbransjen og dens butikker gjerne assosiert med noe lugubert, ble møtt med mye fordommer og var tabu. Det har blitt en helt annen terskel, som er mye lavere enn før, for hva folk kjøper, mener Tom Ketil Krogstad.

Han er daglig leder av selskapet Vipservice AS, som eier Erotikk 1 i Dronningens gate. Han driver også elskapet Vip Service Eros, som igjen eier Club 4 Shop i Innherredsveien. I tillegg har de en butikk i Tromsø, og driver ti forskjellige nettbutikker.

«Fifty Shades of Grey»-effekt

Også hos Kondomeriet opplever de at det blir stadig mindre flaut å handle erotiske produkter.

- Dette har vi jobbet med i mange år for å fortelle nordmenn at det er å eie et sexleketøy er helt naturlig. Vi har fulgt opp med undersøkelser underveis som har bekreftet at vi har klart å senke terskelen for å handle og eie sexleketøy, forklarer daglig leder ved Kondomeriet Trondheim, Thyra Tong.

- Er det noen forskjell på hva folk kjøper på nett - og i fysiske butikker, Krogstad?

- Terskelen for hva kunder handler her i butikk har blitt utrolig mye lavere, bare de tre siste årene. Før bestilte man bare store ting og spesialartikler på nett. Nå er det ikke så skummelt å gjøre det også i butikk.

Han opplever at denne store endringen kom med den enorme populariteten til romanserien «Fifty Shades of Grey», og filmene med samme navn.

- Omsider begynte folk å snakke sammen om seksualitet. De fleste har ganske mange fantasier, og bøkene og filmene flytta grensene. Nå er det greit å for eksempel ønske å bli bundet fast, og da må man jo ha litt utstyr.

Hvem handler?

Krogstad opplever også at kundegruppen har forandret seg. Han forklarer at det tradisjonelt sett har vært menn som har handlet inn utstyr til parforholdet og soverommet.

- I dag er det mye mer damer, gjerne single, og par som kommer for å handle sammen. Det at folk tør å gjøre dette og finne ut av ting sammen er veldig fint. Noen kan gå inne i butikken i over en time!

Det er heller ingen aldersgruppe som utmerker seg. Krogstad forteller at folk fra 16 til 60 år handler hos dem.

Hos Kondomeriet har derimot kvinner, helt siden kjeden startet for snart 30 år siden, vært hovedkundegruppen hos dem.

- De siste årene har vi sett at menn kommer mer på banen når det kommer til å kjøpe sexleketøy. En annen trend som vi nå ser er at flere kvinner kjøper sexleketøy til mennene sine, og at kvinner nå er mer åpne for at menn eier et sexleketøy selv. Sexleketøy til kvinner har for lengst blitt akseptert, men leketøy til menn har hengt litt etter i tiden. Det er flott at det nå har snudd, sier Thyra Tong.

Hva handler vi?

På lista over hva som selger mest hos Erotikk 1 finner vi ifølge Tom Ketil Krogstad blant annet en fleksibel parvibrator, masturbatorer som er avstøpninger av ekte pornoskuespillere, og vannbasert glidemiddel.

Hos Kondomeriet opplever de ansatte at trønderske kunder ikke skiller seg fra andre.

- Trøndere er som nordmenn flest, og vi har mange faste kunder som handler fra hele bredden av sortimentet. Alt fra orgasmekrem til dildoer og vibratorer, sier Tong.

«Fifty Shades»-effekten har definitivt også vært merkbar hos dem.

- Etter Fifty Shades filmene kom på kino har vi sett en stor endring blant kundene våre. Både i butikken, men også på nett. Fifty Shades of Grey har gjort bondage og sexleketøy stuerent, og mange har fått opp øynene for at sexleketøy kan gjøre sexlivet bedre. Vi kan trygt si at kundene har blitt mer lekne!

Omsetter for millioner

Generelt er det stor omsetning blant de fire erotiske butikkene i Midtbyen. Siste tilgjengelige regnskap for Vipservice AS, firmaet bak Erotikk 1, er fra 2016. Der fremgår det at driftsinntektene var over 8,5 millioner kroner. Vip Services Eros, som Tom Ketil Krogstad også er daglig leder for, eier Club 4 Shop. De hadde en omsetning på rundt 4,3 millioner kroner i 2016.

Amors Lille Hjelper, som ligger i Fjordgata, hadde i 2016 en omsetning på 828 000 kroner. Kondomeriet i Thomas Angells gate er en del av et større trondheimsbasert selskap, Hokus Pokus AS, som også eier blant annet Sjokoladebutikken som ligger i samme gate. Samlet hadde selskapet en omsetning på like over 20 millioner i 2016.

- Vi har ikke regnskapet for 2017 klart ennå, men i likhet med 2016 var det er godt år for butikken. Vi ser en jevn og solid økning både i omsetning og antall kunder, forklarer Tong.

