Joakim og Hans Kristian sa opp fast jobb for å starte eget byggefirma

I stua i leiligheten på Møllenberg, også kalt kontoret, er det hektiske dager for Joakim Henriksen (29) og Hans Kristian Lello (29).

- Vi har hatt noen kundemøter her. Det virker som om kundene bare synes det er morsomt og sjarmerende. De har forståelse for at vi ennå er i oppstartsfasen, smiler Lello.

Startet med en lønningspils

Høsten 2016, under en lønningspils, ble ideen født. Etter hvert valgte byggingeniørene å si opp sine godt betalte jobber i et stort firma for å starte for seg selv. I mars 2017 var Nidaros Byggkompetanse AS en realitet.

- Vi har egentlig aldri kjent på at vi har tatt en stor risiko, fordi vi har så stor tro på det vi gjør. Mange vi kjenner har sagt at det er tøft gjort, men vi har egentlig ikke snakket så mye om akkurat det. Vi hadde jobbet i fem år for samme firma begge to, og blir det lenger enn det, begynner man å gro fast, forklarer Lello.

- Vi snakket litt om hva som egentlig er rett tid for å gjøre noe sånt, men fant ut at det egentlig ikke er noe tidspunkt som er bedre enn et annet. Vi var utrolig motiverte, legger Henriksen til.

Million-oppdrag

Så langt har det relativt ferske firmaet hatt en rekke ulike oppdrag. De har blant annet jobbet med utvidelse av en Burger King på Levanger, prosjektert ei bru i et fjellområde nord i Trøndelag, og hatt oppdrag med en større enebolig.

2018 fikk også en pangstart.

- Vi skal prosjektere et stort kontorbygg på syv etasjer i Bodø, en avtale på høyde med de største oppdragene til firmaet vi jobbet for før. Avtalen er verdt rundt en million, forklarer Lello.

- Frem til nå har vi levd litt fra hånd til munn, så dette er stort for oss. Nå har vi belegg i alle fall frem til sommeren.

Henriksen forklarer at de startet opp med liten aksjekapital, og i første driftsår var det mange utgifter.

- Det hele gikk veldig fort, dette var ikke noe som var planlagt lenge der vi hadde spart opp mye penger på forhånd.

Lønn siden første måned

Både Henriksen og Lello håper og tror at de kan konkurrere med de store, etablerte bedriftene i bransjen. Med en nisjekompetanse innen prefabrikerte betongelement, noe de forklarer det blir stadig mer av, håper de å ha en fordel.

- Vi har utbetalt lønn helt siden vi startet, og vi gikk faktisk litt i overskudd det første året, og det var jo mer enn vi hadde forventet, sier Henriksen.

- Har dere gått på noen blemmer under oppstarten?

- Nei, ikke som vi har oppdaget ennå i alle fall. Det eneste var vel da vi fakturerte en kunde for seint, og da ble det ingen lønn i desember. Det ble litt vanskelig å kjøpe julegaver, smiler Lello.

