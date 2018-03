Kristin (30) fikk svulst på hjernen som 14-åring - ennå sliter hun med senskader

- Jeg fikk diagnosen da jeg var 14 år, og ble deretter operert tre ganger på to uker. Hjernesvulst er en vanskelig tilstand å diagnostisere. Det kan ligge lenge under radaren siden plagene godt kan skyldes andre ting, forteller Kristin Dragvold (30) til Trd.by.

Nedsatt hørsel, store synsforstyrrelser og hodepine var stikkordene som førte Kristin gjentatte ganger til leger i bygda Kvæfjord som hun kommer fra.

LES OGSÅ: Amund (19) fikk kreft som niåring: Hopper i Glomma på julaften om russen tar utfordringen hans

Om årets krafttak mot kreft Krafttak mot kreft er Kreftforeningens faste årlige bøsseaksjon.

Årets aksjon samler inn penger til forskning for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.

I Trøndelag vil 3740 bøssebærere fra 33 videregående skoler være i aksjon.

Trondheimsskolene vil gå i aksjon tirsdag 13. mars. Kilde: Kreftforeningen

LES OGSÅ: Trønderruss samlet inn nesten 3,5 millioner kroner

- Verst for foreldrene

Selv var Kristin så ung at hun ikke helt skjønte hva som egentlig skjedde.

- I den alderen er det verst for foreldrene.

De to første operasjonene var for å lette på trykket, og den siste for å fjerne svulsten.

- Jeg var knallheldig som vokste opp i ei lita bygd. Jeg hadde ingen balanse, synet var ødelagt og jeg var konstant sliten og trøtt.

LES OGSÅ: Denne testen kan du ta på pappa, bror eller typen

- Det var en hard periode for en tenåring. Hvor man ble avhengig av andre for alt, foreldre mest av alle, akkurat i den tiden hvor man helst skal selvstendiggjøre seg og klare seg selv.

LES OGSÅ: Arrangerte full «shave-down» i resepsjonsområdet

Mener du noe? SJEKK UT DETTE: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Lever med restsvulst

To år senere ble det oppdaget en restsvulst.

- Fordi det er mye arrvev og at operasjon er et veldig omfattende inngrep, ble det stråling i stedet. Svulsten er der fortsatt, men den har stagnert etter to runder med gammaknivstråling på Haukeland.

I år har Kristin engasjert seg i «Krafttak mot kreft» - nettopp på grunn av årets tema som er senskader etter kreft.

Kristin plages med dobbeltsyn, manglende sidesyn, svimmelhet, kvalme, hodepine. Blant annet må hun ha med seg legeerklæring i veska for å unngå at noen skal tro at hun er full, når det tidvise problemet med talen egentlig stammer fra senskadene.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook

Hun forteller at senskadene hun plages med, er etter behandlingene hun har vært gjennom.

- Det må forskes mer på hvordan en kan minske senskader etter kreft. Jeg hørte her om dagen det som har blitt mitt nye favorittuttrykk. Senskadene er «medisinsk hen» - du er hverken syk eller frisk.

Hun påpeker at det er flere og flere som overlever og blir kreftfrie.

- Da kan man vente seg en tsunami av de med senskader, og det må takles på et vis.

LES OGSÅ: Jøran (25) løp 70 kilometer for en god sak i fjor. Nå er han i gang igjen

Om senskader 90 nordmenn får kreft hver dag – over 32 800 hvert år. Nesten 11 000 dør. Tallenes tale er klar. Men det største tallet uteblir ofte: 263 000 – mer enn en kvart million nordmenn – lever med eller etter kreft.

Minst en av tre lever med senskader av varierende grad.

Senskader er helseproblemer som varer i mer enn ett år etter avsluttet behandling, eller som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling.

Vanlige skader er kronisk utmattelse og nerveskader, men mange får også hjerteproblemer og store hevelser i armene. Noen har senskader i en periode, mens andre må leve med det resten av livet Kilde: Kreftforeningen

LES OGSÅ: Russestyre i krangel med utested i Trondheim etter avlyst fest

Stresset i mange år

De praktiske konsekvensene for Kristin er blant annet at hun ikke klarer å være i arbeid, og kan blant annet ikke kjøre bil.

- Det er litt vel farlig å ha ei uten dybdesyn og uten konsentrasjon i trafikken, sier hun med et smil.

Drømmen var en gang å bli kokk - et yrke hun erkjenner at man må være på topp for å gi seg i kast med.

- Håpet er der alltid, men jeg må ta det som det kommer. Jeg har stresset i mange år for å bli frisk og det gjorde ingenting bedre. Stress gjør det bare verre.

LES OGSÅ: Fayroz (31) gir kvinner og menn nye brystvorter

- Vil ikke klage

Kristin tror flere tidligere kreftpasienter er redd for å be om hjelp til senskadene sine.

- De har fått hjelp til å bli kreftfrie, og kan være redde for at det skal oppfattes som klaging. Jeg var veldig redd for det selv, for legene har jo gjort en kjempegod jobb. Man må bare innfinne seg med at man har nye utfordringer etter behandlingen og at legene vet at du ikke er utakknemlig.

LES OGSÅ: Marte (21): - Ofte blir slike barn nærmest avskrevet som sjenert eller frekk, noe som er veldig fælt for den det gjelder