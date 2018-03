Frisør i Midtbyen legger ned etter ti år

For en liten måned siden ble driften i lokalet på hjørnet i Søndre gate lagt ned. Frisør- og barbersalongen Stars & Bangs har vært en del av bybildet i ti år, med fem år i Dronningens gate først.

- Nå har vi drevet den salongen lenge, og på slutten var vi litt lite folk med et stort lokale. Nå har vi nedjustert størrelsen litt, forklarer daglig leder, Kjell Arvid Hansen.

Ny salong i nabolokalet

Omtrent vegg i vegg med det gamle lokalet har Hansen åpnet en liten, ny salong, med navnet Rihanna Ráhk.

- Det var et spesielt navn?

- Ja, Ráhk er samisk og betyr å barbere. Jeg er nordsamisk selv, og tenker at det er på tide at det kommer et slikt konsept, sier Hansen.

I disse dager vil han melde oppbud for Stars & Bangs, noe han forklarer skal bli litt godt etter så mange år.

- På slutten var vi bare to ansatte, så det var greit å legge ned da. Hun andre jobber nå på Malvik, og de tidligere ansatte hos H2.

Einebær fra Finnmark

Hansen forklarer at han skal åpne nok en salong i løpet av april, denne gang i Nonnegata på Møllenberg.

- Det skal være en liten, old school barber med frisør. Jeg har hentet inn antikke barberstoler fra 1920-tallet, så jeg tror det vil bli veldig stilig.

Ikke nok med det. I tillegg skal det være et slags laboratorium på bakrommet.

- Vi skal jobbe med og bruke ingredienser fra Finnmark, og lage økologiske produkter til barbering og hår selv. Det blir for eksempel einebær fra Finnmark, rene oljer og ellers kortreiste ingredienser.

