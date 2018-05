Slipper headliner til minifestival på Samfundet

Kingskurkone kommer til den andre utgaven av hip hop-festivalen på Samfundet.

- Vi har snakket mye om å booke han, og han er perfekt å ha som headliner. Han er på en veldig oppadgående kurve, sier presseansvarlig Gjermund Næss til Trd.by.

Kygo til Trondheim for å opptre på ny festival på Festningen Denne sensommeren kickstartes en splitter ny festival i Trondheim. Med ingen ringere enn Kygo som headliner.

Bængshot-hype

Kinkskurkone er mannen bak "Bængshot", som utvilsomt traff blink hos målgruppen, men det er ifølge Næss ikke bare derfor Kingskurkone var ønsket.

- Han kom med en EP for to år siden som fikk veldig god omtale. Og selv om han ikke er veldig stor, er han veldig god kjent blant studenter og unge folk, sier Næss som tror rapperen blir et perfekt bindeledd mellom scenene på Samfundet.

Resten av lineupen forblir hemmelig ei stund til, men slippes fortløpende mot festivalen som arrangeres fredag 7. september.

Kristine og klassen inviterte til alternativ russedåp: - Tror det er første gang i Trondheim - Det er viktig at russetiden blir mer enn bare å ha på seg russeklær, sier en av lærerne på Thora Storm videregående skole.

Større budsjett

Næss røper at årets utgave av hip hop-festivalen har et større budsjett, og at han tror de kommer til å definere to eller tre headlinere til.

I fjor arrangerte hip hop-entusiastene på Samfundet minifestivalen for første gang.

- Hva er bakgrunnen for festivalen?

- I mange år har vi hatt en minifestival kalt ElektroSamfundet, en stor fest med glowsticks og elektronika-artister. Det har vært populært i mange år. Så vi tenkte vi skulle prøve det samme innenfor hiphop-sjangeren, sier Næss.

Menn dominerer musikkverdenens hitlister Fjorårets store hitlåter var alle skrevet hovedsakelig av menn – og ble produsert utelukkende av menn.

Han mener at generelt i musikkbransjen har hip hop blitt veldig populært.

- Det er flere unge mennesker i dag, enn for fem år siden som liker hip hop. Musikkbransjen har merket det og produserer mer. HiphopSamfundet ble en suksess ifjor, og det blir spennende å se i år om hip hop har blitt enda mer populært.

Slik kan du få deg en kul festivalopplevelse- helt gratis! Du vil på alle festivalene i år, men er blakk. Hva skal du gjøre? Da kan det være smart å bli frivillig.

Mer enn bare musikk

I tillegg til artistene skal arrangementet inneholde aktiviteter lenket opp til hip hop.

- I fjor hadde vi en rap battle som fylte Knaus, sier Næss.

De har ennå ikke helt klar for seg hva en kan delta på i årets opplegg, men det blir som i fjor; en endags-festival med mer enn bare musikk.