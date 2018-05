Alvin, Karen Elise og Cathrine fikk drømmestipend på 15 000 kroner hver

- Det føles som en stor, tung vekt er løftet av skuldrene mine. Nå er jeg bare utrolig avslappet og veldig, veldig glad, forteller Alvin Nilsen-Nygaard (16) og ler etter å ha fått Drømmestipendet 2018 i Olavshallen fredag ettermiddag.

Han var en av tre fra Trondheim som ble tildelt Drømmestipendet, av totalt 212 nominerte i Trøndelag.

Det er kulturskolene i kommunene som nominerer kulturutøverne, og i år kunne de nominere så mange de ville innen kategoriene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet.

Drømmestipendet består av totalt 100 stipend à 15 000 kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, og har et mål om å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

- Dette kommer godt med

Nilsen-Nygaard driver med sirkus, og var en av syv i hele landet som søkte i den sirkus-kategorien. Sammen med ham fikk Cathrine Borreby Hegle (19) stipend for skapende skriving, og Karen Elise B. Fridtjofsen (18) fikk stipend for klarinettspill i kategorien musikk.

9 ting som skjer i Trondheim i helga! Jazzfestival, sirkusfestival og diverse bruktmarked - denne fine mai-helga har mye å by på!

- Planen nå er å kjøpe ny klarinett, og kanskje ta noen musikktimer med en profesjonell musiker. Det koster å drive med kultur, så det er virkelig fint å få litt ekstra støtte, forteller Fridtjofsen.

De er alle tre enige om at pengene kommer godt med, men det gjør også publisiteten.

- Dette stipendet gir unge fremtidige kunstnere muligheten til å ta drømmen steg videre. Man får og en fin bekreftelse på at man har gjort noe riktig, fortsetter Fridtjofsen.

De har og et håp om å være med å bidra til at søkerne kommer et steg nærmere å få oppfylt drømmen sin.

I skyggen av sport

Cathrine Borreby Hegle følte seg nesten litt presset av en venninne til å søke på stipendet. Selv hadde hun ikke hørt om det tidligere.

- Da tenkte jeg bare «hvorfor ikke?». Jeg har en gammel skole-PC jeg skriver på og den har lagd litt rare lyder den siste tiden, så pengene trenger jeg.

Se video av jentene som synger lenger ned i saken Stått i Idol-kø siden klokka 06: - Du må eie det du gjør og vise at du har attitude! Fredag morgen var det for tidende gang klart for Idol, og køen i Trondheim startet så tidlig som klokken seks på morgenkvisten.

Hun forteller at de antageligvis også vil bli brukt på bøker for å få ny inspirasjon. Drømmen hennes er å leve av å være forfatter, og hva er vel en «skriver» uten å være en «leser», fortsetter hun.

- Det er utrolig flott at de støtter kulturlivet, som ofte kommer i skyggen av for eksempel sport. Men jeg syns det er litt rart også. Jeg har tross alt fått 15 000 kroner for å skrive på en datamaskin, sier Borreby Hegle og ler.

Å leve av sirkus

Stipendene ble utdelt etter en forestilling under Hepp! sirkusfestival i Trondheim, fredag ettermiddag. Der fremførte Alvin Nilsen-Nygaard en solo med fokus på håndstående og akrobatikk.

Han visste ikke at han skulle få tildelt stipend før han opptrådte, og ble derfor veldig overrasket da han etter fremføringen ble ropt opp av avdelingsleder i Trondheim Kommunale Kulturskole, Susanne Rasmussen.

Slik kan du få deg en kul festivalopplevelse- helt gratis! Du vil på alle festivalene i år, men er blakk. Hva skal du gjøre? Da kan det være smart å bli frivillig.

- Til høsten flytter jeg til Stockholm for å gå på sirkusgymnas. Pengene vil derfor bli en back-up i tilfellet noe uventet skulle skje. Borteboerstipendet blir bare akkurat nok dessverre, forteller Nilsen-Nygaard.

Han har et stort ønske om å kunne leve av sirkus, og ser for seg å studere videre etter videregående. Stipendet mener han er en fin måte å gjøre seg selv kjent på.

- Søknadene vi skrev ble lagt ut på nettsidene, som kan være en fin måte å vise folk hva vi driver med og hva vi drømmer om. Jeg syns stipendet er rett og slett en fantastisk idé.

Store drømmer

- Det er utrolig stor bredde i våre flotte stipendvinnere, forteller Susanne Rasmussen.

Drømmestipendet startet i 2014, og deles ut annenhvert år. En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.

- Vi fikk vite at det var veldig sjeldent at man hadde tre vinnere fra en og samme kommune. Det er vi utrolig stolte over, og kommer til å jobbe videre med. Tidligere år har vi hatt maks to vinnere i Trondheim.

I løpet av mai og juni offentliggjøres det hvilke 100 kulturutøvere som tildeles stipendet.

Til nå har Markus Amund Sæther fra Snillfjord og Niklas Snefuglli Hansen fra Skaun og blitt tildelt Drømmestipendet i Trøndelag.