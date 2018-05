Rybak rykker opp på oddslistene

Norge er nå nummer to på oddslistene, ifølge oversikten til Eurovisionworld.com , bare slått av Israel. Dermed har Alexander Rybak rykket forbi favoritter som Frankrike, Bulgaria, Estland, Sverige og Tsjekkia.

Datoene er klare: VG-lista kommer til Trondheim I fjor lokket arrangementet 10 000 publikummere til Torget, nå er de flyttet VG-lista til Festningen.

Eurovision Song Contest 2018 blir den 63. utgaven av sangkonkurransen. I år er det første gang Portugal skal arrangere festivitasen – etter fjorårsseieren med Salvador Sobral og «Amar pelos dois».

I Lisboa skal 43 land i ilden, og det er duket for tre sendinger: Første semifinale finner sted tirsdag 8. mai, mens neste kvalifiseringsrunde finner sted torsdag 10. mai. Selve finalen går av stabelen lørdag 12. mai.

Fra Norge stiller Alexander Rybak med låten «That's How You Write a Song». Men mannen som stakk av med en meget overlegen seier i Eurovisionfinalen i 2009 med låten «Fairytale», er langt fra sikker på at han skal dra i land seieren – eller at han har oppskriften på suksesslåt:

– Hadde jeg visst oppskriften på en vinnerlåt, så hadde jeg helt sikkert blitt med i Grand Prix hvert år. Men det har jeg nok ikke. Man må bare stole på seg selv, uttalte han til NTB rett før avreise.

Rybak stiller seg på scenen som første artist i den andre semifinalen torsdag 10. mai.