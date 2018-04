Britisk superstjerne til Pstereo

Artistrekka til Pstereo begynner å fylles opp, og fredag formiddag slipper Pstereo nok et stort artistnavn.

Den britiske sangeren og låtskriveren Tom Odell (27) er nå offisielt en del av artistrekka på Marinen i sommer.

- Han er en artist Pstereo-publikumet har etterlyst og ønsket seg helt siden han slo gjennom i 2013. Odell har stjernekvaliteter som er sjeldne i dagens popverden, som man sliter med å sette i bås. Han sammenlignes med David Bowie, Elton John og Chris Martin i Coldplay, artister som kjennetegnes med en helt unik tilstedeværelse, sier bookingansvarlig i Pstereo, Kim Aasli.

- Blitt et stort navn i Norge

I 2013 ga Odell ut sitt første album, «Long Way Down», som havnet rett på førsteplass på UK Official Charts, solgte raskt til britisk platinum, og endte med over en million platesalg.

Et knapt halvår i forveien hadde den nå 27 år gamle pianisten kapret tittelen Critics Choice Award under prestisjetunge Brit Awards i 2013.

Debutoppfølgeren «Wrong Crowd» nådde opp til Top 10 på Ituneslista i over 25 land, andreplass på UK Official Album Charts, samt førsteplass i fire andre land.

- Tom Odell kommer med de beste anbefalinger, og har blitt et stort navn her i Norge. Han har vært headliner flere steder her i landet, som for eksempel under Skral Festival sammen med Karpe Diem i fjor. Han er en artist som trekker et stort publikum, så vi gleder oss, forteller bookingsjefen.

28 artister så langt

Tom Odell blir artist nummer 28 av de 45 som skal slippes til festivalen. Så langt har andre store navn som blant annet Kraftwerk, Aurora, Gåte, Cezinando, Lil Pump og deLillos blitt annonsert.

- Tom Odell skal spille hos oss på hovedscenen på lørdagen. Så vidt jeg vet blir første gang vi skal ha et flygel på en scene hos oss, sier Aasli.

Årets Pstereo går av stabelen 16. - 18. august.

