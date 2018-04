Over 42 000 følger tegneserien til Kenneth (35) fra Trondheim på Instagram

- Først lagde jeg noen serier som hobby for å terge venninna mi Marthe, noe jeg aldri tenkte ville komme på trykk. Plutselig ble Marthe en tegneseriefigur, og begynte å klage over visse ting, som måten hun var tegna på, sier Kenneth Larsen til Trd.by.

- Ja du ha gitt henne hengepupper?

- Ja, og de har dessverre ikke blitt noe bedre siden da, ler Kenneth.

Eneste «trønder» i Pondus

Kenneth anslår at han og bestevennen Marthe, begge fra Trondheim, har kjent hverandre siden de var tre år gamle. Nå er begge 35 år, noe som betyr at tegneserien «Bestis» baserer seg på et 32 år gammelt vennskap - på godt og vondt.

- Karakterene er på en måte «stuck» i 20-årene, som er en herlig tid å leve på. Det er et mer bekymringsløst stadie.

For to år siden ble tegneseriestripene til Kenneth fast inventar i bladet Pondus, den eneste serie som foregår på trøndersk i bladet. Alle fortellingene har en rot i virkeligheten, men tegneserieskaperen legger ikke skjul på at det blir noen spektakulære overdrivelser innimellom.

- Stripene baseres på noe som har skjedd, men så må man kline til med litt action også, i tillegg til å holde det troverdig. Det er litt spennende når man ikke helt vet hva som er påfunn og hva som er sant. Marthe får nesten bare ta alt, ler trønderen.

- Kan du gi et eksempel?

- Vel, en av følgerne mine på Instagram hadde hund, og la hele tiden ut bilder av at hunden drev og slikket eieren i ansiktet. Så heslig! Derfor sendte jeg Marthe (i tegneserien, journ. anm) på date med en kar som hadde hund. Han klina med hunden før han skulle kline med Marthe. Det var ganske nasty! Men det har altså ikke skjedd.

#friendshipgoals

I disse dager kommer den aller første «Bestis-boka», med navn «Bestis - #friendshipgoals». 120 sider med date-sabotasje, skremming, sosiale blemmer og godlynt terging.

- Det å gi ut denne boka er en skikkelig «dream come true». Jeg har tegnet helt siden jeg var liten, så dette er en virkelig barndomsdrøm.

I tillegg til å by på en samling av de første «Bestis»-stripene, vil boka inneholde intervju med både Kenneth og Marthe. Her får leserne et innblikk i de to som virkelige personer.

- Omsider får Marthe komme til tale og får kaste litt dritt tilbake. Hun kommer med en del pinlige ting om meg, som jeg håper å få satt litt i kontekst under lanseringsfesten. Men hun skal få lov til å hevnes litt, sier Kenneth.

Følgere fra alle verdenshjørner

Det var først i høst at Kenneth for alvor begynte å satse på Instagramkontoen til tegneserien. På kort tid har han fått følgere fra hele verden, som fra India, Sør-Amerika, Europa og USA. I skrivende stund er det over 42 000 følgere som får med seg de nærmest daglige oppdateringene på kontoen.

For størst mulig rekkevidde, deler han stripene på engelsk.

- Jeg poster en ny stripe nesten hver dag. Nå lager jeg rundt 15 striper i måneden. Skrivesperren kommer hele tiden, og det er nesten total angst hver måned for om jeg klarer å komme på nye ideer. Men så løsner det plutselig.

Kenneth opplever at sosiale medier, og spesielt Instagram, er en perfekt plattform for tegneserier.

- Det er så lett å kommentere og like, og jeg får svar og tilbakemeldinger hele tiden. Det å få ros og meldinger om at folk blir glade av det jeg legger ut, er en enorm motivasjon.

