Ny teknologi til Trondheim Kino: - Du kommer til å kjenne det når dinosaurene tramper

Dermed blir Trondheim den første byen i Skandinavia med akkurat slike seter. Det spesielle med «D-BOX»-stolene er at de følger filmens bevegelser og skal la deg føle hver scene som om du var med i handlingen.

- Vi er den første kinoen i Norden med dette systemet, og det er jo veldig spennende, sier administrerende direktør i Trondheim Kino Arild Kalkvik til Trd.by.

De har signert med «D-BOX Technologies Inc.», en canadisk aktør innen innovativ bevegelsesteknologi for kinomarkedet. Innstalleringen skal være klar i midten av mai, og skal gi publikum en spennende og innovativ filmopplevelse.

- Gøy for oss og gjestene

Trondheim Kino har i løpet av et års tid sett på ulike typer system for å skaffe slike stoler.

- Vi har blant annet gjort dette i anledning vårt 100års-jublieum. Det er gøy for oss og gøy for gjestene våre, sier Kalkvik.

Stolene skal plasseres i Prinsen kinosenters sal 6, nettopp på grunn av at der har de allerede et «PLF»-lerret (Premium Large Format) og 3D-lyd. Resten av salen forblir som den er. Ifølge Kalkvik skal stolene bevege seg diskret i takt med filmen.

- Hvor mye bevegelse blir det da i en film som «Jurassic World»?

- Du kommer til å kjenne det når dinosaurene tramper, sier Kalvik lattermidlt og legger til at stolene passer godt til filmer av den typen.

- Det vil gi en ekstra opplevelse å være med i bevegelsene for de som vil oppleve mer og betale for det. I filmer uten bevegelse fremstår de bare som behagelige stoler å sitte i.

Land nummer 40

For Kalkvik er det også et poeng at setene er fremtidsrettet.

- Stolene passer også til «VR» (Viritual Reality) med tanke på utviklingen framover.

Selskapet bak stolene gikk torsdag ut med børsmelding om at Norge nå er deres 40. land som tar i bruk systemet deres. Ellers i Norge bruker Ringen Kino i Oslo teknologien som kalles «4DX» og blant annet tilbyr publikum også lukt.

Bakgrunnen for stolene er at selskap for noen år tilbake kontaktet Hollywood-filmstudioene slik at det faktisk produseres filmer som er synkronisert med setene.

I den kommende tiden vil følgende filmer lanseres i de nye stolene:

Deadpool 2 (18. mai)

Solo: A Star Wars Story (23. mai)

Jurassic World: Fallen Kingdom (8. juni)

Ant-Man and The Wasp (4. juli)

De Utrolige 2 (24. august)

