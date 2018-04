Kanye West skriver bok om filosofi

Han er godt kjent for sin filosofering og fabulering som han ofte lar komme til uttrykk i låttekstene sine, skriver NME – som nå beretter at han vil samle noen ytterligere tanker i en bok han tenker å titulere «Break The Simulation».

West, som også sies å jobbe på et nytt album, kom med nyheten om filosofiboken til The Hollywood Reporter. I saken, som er en samtale mellom West og interiørdesigneren Axel Vervoodt, sier han:

«Jeg jobber på et konsept som handler om fotografier, og det at mennesker er besatt av fotografier. De tar deg ut av nåtiden og transporterer deg tilbake til fortiden – eller inn i fremtiden».

West legger til at selv om historiekunnskap er viktig, så synes han folk kan bli litt vel opphengt i minner og fortid.

Samfunnets store fascinasjon og besettelse for fotografier er nok noe West selv har fått føle på kroppen, gift som han er med paparazziyndlingen Kim Kardashian.

Magasinet Rolling Stone foreslår for øvrig også at han kan bruke konas selfiebok «Selfish», en såkalt coffee table-bok som utkom i 2015, som bakgrunnsmateriale.

