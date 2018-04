Datoene er klare: VG-lista kommer til Trondheim

Det er hele 60 år siden musikklista VG-lista ble publisert for aller første gang.

I dag klokken 12.00 ble byene hvor bursdagsfeiringa skal finne sted klare, i tillegg til at datoene for konsertene nå er ute.

Kommer til Trondheim

60-åringen kommer denne sommeren til Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Ifølge VG kommer jubilanten til Trondheim 18. juli.

Fjoråretskonsert lokket 10 000 mennesker til Torget, til tross for upålitelig vær. Konserten skal ifølge NRK ikke være på Torget i år, men er flyttet til Kristiansten Festning.

Blant andre sto Joakim With Steen og Aleksander Walman på scenen med Norges Melodi Grand Prix-sang «Grab the Moment». Også Kristoffer Skei og Per Thomas Holtan, bedre kjent som Skei & PT fra musikkprogrammet «The Stream» var med på festen.

Mange gledet seg også over at The Main Level tok turen sammen med andre kjente navn som Julie Bergan, Hkeem og Temur, Sandra Lyng og Fanny Andersen.

- Det største og beste

Kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, sier til avisa at han gleder seg spesielt til å arrangere VG-lista-konsertene i år og at de har en plan om at VG-lista på Rådhusplassen i Oslo skal bli det største og beste arrangementet de har gjennomført. Og at konsertene i resten av landet skal speile denne konserten.

Ifølge VG håper Haneborg at så mange som mulig ønsker å bidra til folkefesten.

