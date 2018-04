Kygo selger bergenske gullpalmer verden rundt – fansen raser mot prisen

– Foreløpig registrerer vi størst interesse fra USA, Mexico og Japan, sier salgssjef Kjell Østensen i Arven, det 150 år gamle firmaet i Bergen som Kygo bruker som produsent for sin nye, dyre merchandise på smykkefronten.

Palmen uttrykker ifølge salgssiden nordmannens "tropical house-vibe". Under mottoet "Join the Palm Tree Crew" lanserte Kygo nylig smykket via sosiale medier. Det gav ham omtale blant annet i Billboard – som skriver:

«Du ser kjedene som berømte rappere bruker og fantaserer, gjør du ikke? Det er greit å innrømme det, men enda bedre å leve det ut – og Kygo gir deg sjansen til å rulle som ham og hans nærmeste venner».

Ikke verst markedsføring for gullsmykket, som Kygo også sørger for å bli avbildet med – nå senest på Instagram-kontoen til Palm Tree Crew, der han gliser i poolen mens han holder frem gullpalmen og teksten lyder: «Hvem er klare for Coachella?".

Dit skal Kygo selv: Han holder konsert på Coachella førstkommende helg – der det naturligvis vokser flust med palmer. Men som en norsk fan fra Bærum påpeker i kommentarfeltet:

– Du er yndlingsartisten min og jeg digger musikken din. Men det er ett problem, de smykkene er insane dyre!!! Kan du ikke lage noen billigere så vanlige ungdommer også kan få råd til dem?

Prisen er nemlig 450 dollar – over 3.500 kroner – for palmen i gull, mens den som er besatt med 36 diamanter koster 3.500 dollar, nærmere 30.000 kroner.

