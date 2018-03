Julie (22) fra Trondheim setter opp eget skuespill i London

- Siden jeg var 15 år gammel har planen vært å flytte til det store, spennende utland, forteller Julie til Trd.by.

Trondheimsjenta flytta til London for tre og et halvt år siden. Da begynte hun på bachelorgraden sin på Middlesex University, der hun studerte skuespill.

Mandag kveld har hun og venninna Disa Andersen premiere på sitt eget skuespill, «Is this thing on?», på The Old Red Lion Theathre.

- En kjempevanskelig industri

Julie var ferdigutdannet for et halvt år siden.

- Vi lagde et eget skuespill fordi vi er i en kjempevanskelig industri, og det er ikke like lett å få drømmejobben.

Derfor ble hun og Disa enige om at de skulle ta saken i egne hender, slik at de kommer i gang med karrieren.

- Så får vi se hvor det tar oss videre.

Disa har skrevet selve manuset til skuespillet, i tillegg til at hun spiller «Joanna». Julie selv spiller «Alice», i tillegg til at hun også er koreograf og produsent.

I løpet av studietiden har hun også tatt fag som for eksempel kostymedesign.

- Det har vært veldig nyttig når jeg nå plutselig har oppgaver backstage.

Sterkt budskap

«Is this thing on?» handler om voldelige forhold. «Joanna» sliter med å sette grenser, og går derfor glatt med på at venninna «Alice» vil finne en kjæreste til henne. Skuespillet handler om kjærlighet som går feil. Klarer «Joanna» å sette foten ned når det virkelig gjelder?

Skuespillet tar opp viktige tema som for eksempel forskjellige måter vold kan manifestere seg i forhold, og hvordan det påvirker dem som må gå gjennom det.

Skuespillet skal settes opp seks ganger på The Old Red Lion Theathre.

- Drømmen er å få fortsette til å gjøre det jeg elsker, og ta opp viktige tema på scenen. Som dette stykket, som tar opp mishandling av kvinner.

Drømmen og hverdagen

Julie har holdt på med teater siden hun var ti år gammel.

- Jeg var med i et amatørteaterlag, og interessen fortsatte å vokse.

Hun gikk dramalinja på Charlottenlund, i tillegg til at hun har danset på danseskolen Step by Step siden hun var fire år gammel.

- Da jeg var ti år ble jeg også modell og fikk ordentlig innsikt i industrien og synes det var spennende. Det hjalp meg til å skjønne at jeg ville gå den kreative veien.

Hverdagen som nyutdanna skuespiller i London preges av jobbsøking og auditions. Når Julie er ferdig med dette prosjektet venter et filmprosjekt som hun skal gjøre med London College of Fashion. Til høsten håper hun igjen å være på plass på skolebenken for å ta en skuespillermaster i film.

- Så planen er å bli i London? Du savner ikke Trøndelag da?

- Jo, jeg savner Trøndelag, og det er alltid veldig koselig å komme hjem. Jeg savner ski og Kvikklunsj, men jeg trives veldig godt i London. Likevel hadde jeg flyttet hjem på sekundet om jeg hadde fått en jobb i Norge.

