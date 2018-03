Bakkefestivalen slipper headliner

- Popsensasjonen Hajk kommer til Trondheim rett fra vårturne i New York, SXSW og Japan for å toppe Bakkefestivalen 2018, sammen med de trønderske tungvekterne i Frances Wave, melder festivalsjef Jon Vu-Yen Nguyen til Trd.by.

Det betyr med andre ord at det er Hajk og Frances Wave som er headlinere til Bakkefestivalen 2018.

Utsolgt i fjor

Bakkefestivalen så dagens lys i fjor. Jon Vu-Yen Nguyen, den bergensfødte festivalsjefen og initiativtakeren til festivalen, er glad for å ha fått Frances Wave i boks.

- Vi prøvde faktisk å hente Frances Wave allerede i fjor, men innser nå at dette eksplosivet av et debutalbum måtte ferdigstilles før de skulle ut å rocke, sier han i pressemeldinga.

Festivalsjefen mener lyden av Frances Wave kan minne om lydbildet til Kasabian og drivet til Queens of the Stone Age.

- Mikset med originalitet, åpenbar spilleglede og et herlig samspilt komp, har Frances Wave trykket rockesjangeren til sitt bryst.

Bandet har tidligere deltatt på både By:Larm og Trondheim Calling, i tillegg til at de tok imot Forbilde-prisen etter å ha sluppet singelen «Black Star».

Fra New York til Trondheim

Hajk hadde sin første konsert på Øyafestivalen. Slippfesten litt over et halvt år senere solgte ut Parkteateret.

- Vi er i ekstase av å kunne hente to sterke navn til andreutgaven av Bakkefestivalen.

Ifølge festivalsjefen har Hajk på veldig kort tid tatt Norge med storm, og er på god vei til å gjøre det samme i det store utland. Tidligere konserter på Knaus, Klubben og Trondheim Calling har resultert i smekkfulle lokaler, hvor festivalsjefen selv har vært tilstede flere ganger.

- Nå er de i studio og jobber med oppfølgeren til det kritikerroste debutalbumet - men først litt USA, litt Japan, for så å toppe «Bakken», sier festivalsjef Jon Vu-Yen Nguyen.

- Utfyller hverandre

- Hvorfor akkurat Hajk og Frances Wave?

- De utfyller hverandre helt perfekt. Hajk med sin særegne, nydelige pop med en unik melodisk driv treffer deg rett i hjertet, etterfulgt av Frances Wave med sine barske og melodiske riffer som biter hardt fra seg, forklarer Vu-Yen Nguyen.

Han mener den røffe og eksplosive sounden deres er helt perfekt til å avslutte det hele med et stort pang.

- Vi har bare åtte «spotter» totalt på festivalen, og da er det en utfordring å samle et dynamisk og aktuelt program. Men med denne avslutningsduoen, blir det faktisk en underdrivelse å si at vi er storfornøyd med årets program.

Vil vise det nyeste

Han forklarer videre at Bakkefestivalen er opptatt av å vise frem «up and coming», trøndersk musikk, og det lyser Trøndelag nesten gjennom hele programmet.

- De aller fleste venta lenge på en utgivelse fra Frances Wave, og når debutalbumet er såpass rått og unikt, måtte vi faktisk bare slå til.

Festivalsjefen mener at på tross av at Hajk er oslobasert, innehar bandet en høy posisjon hos trønderne etter fjorårets konserter på Trondheim Calling og Klubben på Samfundet. Han mener bandet lager uimotståelige poplåter, hvor magien ofte utspiller seg i samspillet mellom de to vokalistene Preben Sælid Andersen og Sigrid Aase.

- To unike stemmer som med hver sin særegenhet har bygget selve soundet til Hajk. Det er et perfekt tidspunkt for dem å komme tilbake til byen de hadde sin første «gig» i utenfor Oslo, og er et nydelig trekkplaster til et ellers trøndersk program.

Vil igjen skape magi

- Hvordan tror du responsen blir?

- Jeg tror responsen blir skikkelig bra. Vi er selv i målgruppen vi booker til, og vi er jo mer enn storfornøyd med årets program.

Arrangørenes mål med festivalen er først og fremst å sørge for den samme gode stemningen fra i fjor.

- Noe magisk skjedde i fjor, hvor vi ble utsolgt før festivalen startet og vi fikk høre fra mange underveis at de var glade for at Bakkefestivalen ble startet. Vi tror det trengs flere mellomstore kulturtilbud som dette, og som kan være med å kjempe for en bedre og mer miljøvennlig hverdag.

