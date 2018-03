Slik reagerer kjøkkensjefen på terningkast seks i Norges største avis: - Vi er ydmyke og stolte

Credo Restaurant fikk intet mindre enn et soleklart terningskast seks fra VGs anmelder.

- Vi er ydmyke og stolte, og jeg tenker at han har forstått oss. Dette er stor stas, sier kjøkkensjef Heidi Bjerkan.

- Knapt sett flottere lokaler

- Jeg tror knapt jeg har sett flottere eller mer funksjonelle restaurantlokaler i Norge. Dette er det internasjonal klasse over, skriver Erik Fosnes Hansen i anmeldelsen som ble publisert på Godt.no torsdag denne uka.

Etter en beskrivelse av de nye lokalene legger han til:

- Den store kjøkkenavdelingen leverer i alle retninger, men det er selvsagt i spisesalen at den store magien skjer. For la det være sagt: Det er ikke bare lokalene det er klasse over. Også måltidet er i norsk, absolutt toppsjikt.

Den fornøyde kjøkkensjefen er glad for at Fosnes Hansen har skjønt den røde tråden de forsøker å vise gjestene, og hun er glad de får denne rosen.

- Vi gjør noe vi elsker og brenner for. Vi vil sette Trondheim på kartet med den gode tilgangen vi har på råvarer. Og fremme produsentene. Det er det viktigste for meg, sier hun.

Mye historie

Bjerkan tror ikke dette hadde vært mulig, hadde det ikke vært for samarbeidet med Veidekke og Lilleby Eiendom.

- Vi hadde ikke gjort det så bra om det ikke hadde vært for dem. Vi har hatt et veldig bra samarbeid, som man ikke skal kimse av.

Hun utdyper med å forklare at det er restauranten som har hatt rollen som idealist, men at entreprenørene har forsøkt å sette ideene ut i praksis.

Blant annet har det vært viktig for dem å ikke bare få fram historien til råvarer og lokale produsenter, men også historien til bygget de nå holder til i. Det gamle maskinbygget med mange arbeideres historier i veggene.

Et «lokomotiv»?

Erik Fosnes Hansen skryter også av Trondheim, som han mener seiler opp som en stadig mer interessant matby, med spisesteder som utmerker seg i alle sjangre.

- I en slik fin utvikling er det nesten alltid et par steder som utgjør «lokomotivene». De er ikke bare trekkrefter, men brøyter også vei, og utdanner stadig flere fyrbøtere og andre med et nært forhold til kjelene, for å si det slik.

- Føler du at dere er et av lokomotivene, Bjerkan?

- Jeg tenker ikke så mye over det, men jeg føler Credo ligger litt i front og pusher.

Hun reflekterer over at de har stor påvirkningskraft når de når ut til så mange, og at hun derfor presiserer at det er viktig å tenke bærekraftig. Hun føler de har et samfunnsansvar.

Ymter om Michelin-stjerne

I anmeldelsen, som faktisk inneholder ros fra ende til annen, ymter også Fosnes Hansen om mulighet for Michelin-stjerne.

- Er det et mål dere har, Bjerkan?

- Nei. Men vi har et mål om å tiltrekke flere til Norge og Trøndelag. Michelin-folkene får jo kritikk for at de ikke vet veien til Trøndelag, men vi må tenke realistisk på det. Vi er ikke så veldig mange mennesker, og Michelin-prosessen må jo også være bærekraftig.

Men hun legger til at hun hadde ikke sagt nei takk til en Michelin-stjerne om sjansen skulle by seg.

- Det ville vært positivt også for Trondheim, sier hun.

