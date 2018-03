Frisørtreneren om seks toppplasseringer i NM: - Det er helt utrolig hva Trondheim har klart

Trondheimsfrisøren Leif Anders Øverland (22) tok to gull, og fikk dermed også sammenlagt gull etter helga. Faktisk gikk han rett fra fjorårets seier i juniorklassen og opp på gullplassen i senior denne sesongen.

Øverland kan ikke få takke treneren sin nok etter helgas topplassering.

- Vi har en veldig oppegående trener. Han er helt fantastisk, sier Øverland til Trd.by.

Seks på topp fra Trondheim

Trondheimsfrisørene tok 1., 2., 3. og 4. plass i seniorklassen, og 1. og 2. plass i juniorklassen for brudefrisyrer.

- Det er helt utrolig hva Trondheim har klart i denne konkurransen, sier frisørtreneren Dag Gustavsen.

Gustavsen har vært frisørtrener et sted mellom 20 og 30 år, men har jobbet for fullt som trener de siste seks årene. Grunnen til det er at bransjen merket seg at deltagelsen i konkurranser på landsbasis begynte å gå nedover.

- Så jeg ville satse for å være med å utvikle og inspirere de unge talentene til å bli bedre gjennom konkurransene.

Det kan virke som at det har fungert. Gustavsen har allerede hørt nyss om at Bergen blant annet irriterte seg over at Trondheim gjorde det så bra, og lover at de skal komme sterkere tilbake.

Det er Hannes frisører, Lade Dame og Herrerfrisør og Nikitia Hair på City Lade som står bak toppplasseringene.

- Salongene ofrer ganske store summer på dette. Det er dyrt å drive med trening, bare dukkene er rådyre, og så kommer slikt som hotellovernatting i tillegg. Så de er fenomenale til å satse på de unge talenetene, sier Gustavsen, som håper andre salonger blir inspirert til å gjøre det samme.

Vil ha Norge på toppen

Øverland selv har siden april jobbet på Nikitia Hair på City Lade. Salongen drives av hans egen storebror. Øverland har vært fagfrisør i over to og et halvt år, og lærlingetiden gjorde han ferdig på OK frisører på Solsiden - sammen med helgas sølvvinner.

Den første konkurransen han deltok i, var for 4-5 år siden.

- Det var i Trondheims egen konkurranse, og da hadde jeg vært lærling i fire måneder. Jeg fikk tredjeplass i junior, og har konkurrert hvert år siden.

Siden da har han som nevnt tatt gull i junior-NM, i tillegg til at han to ganger har deltatt i frisør-VM. Der deltar man på lag med tre. Under sist VM, også med bare trondhjemmere på laget, tok de bronsje.

- Jeg synes det er viktig å konkurrere for å utvikle meg selv og fremme faget. Jeg har hele tiden jobbet for å fremme faget. Frisører blir aldri ferdig utlært.

Neste steg for Øverland og vinnerlaget fra Trondheim er VM. Konkurransen holdes i Paris i September.

- Målet mitt er å få Norge på toppen i VM, sier den ambisiøse frisøren.

Tøft nivå

Gustavsen forteller at deltagerne egentlig tilhører juniorklassen, men likevel ønsket større utfordring og bestemte seg for å stille i seniorklassen. Totalt var det åtte i disiplinen.

- Det er et tøft og høyt nivå der de må konkurrere mot rådyktige friøsrer og tidligere norgesmestere. Jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv, men så vinner de alt i begge kategorier, sier treneren lattermildt og fornøyd. Han forteller at deltagerne har trent lenge og hardt.

Øverland og de øvrige frisørene deltok i to forskjellige disipliner i seniorklassen. Som henholdsvis kalles «Dame teknisk langt hår -aften» og «Dame teknisk langt hår - hverdag».

- Jeg har aldri opplevd at noen har gått fra å vinne junior, til å vinne senior neste år, sier treneren om Øverland.

- Men fy søren som den gutten har trent. Hver bidige søndag. Det er spesielt imponerende når han har full jobb på siden. Men det er som i sport, man blir ikke bedre om man ikke trener.

Det har også blitt noen treningsøkter etter jobb ukedagene.

