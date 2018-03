Onsdag skal det smake fransk på disse restaurantene

- Dagen skal hylle og feire det franske kjøkken, forteller den franske konsulen i Trondheim, Berit Rian.

Hun synes det er fint at det settes av en dag i året til å feire og vise fram den franske maten.

Franske dufter og smaker kan i den anledning nytes både på Kalas & Canasta og To rom og kjøkken onsdag, 21. mars.

- Gammel tradisjon

For å bli en av de restaurantene som kan diske opp med fransk mat i anledning Goût de France, eller Good France som dagen også kalles, måtte de på forhånd sende inn sine egne forslag til dagens meny.

Deretter ble 3000 spistesteder plukket ut på verdensbasis. Ifølge den franske ambassadens nettside skal restaurantene forbrede hver sin fire/fem-retters meny inspirert av fransk kokkekunst som serveres simultant på én og samme dato. Altså onsdag 21. mars.

- Målet er å hedre det franske kjøkken, gjerne i harmoni med lokale råvarer og tradisjoner, skriver ambassaden.

Goût de France har blitt arrangert hvert år siden 2014, da det ble lansert av det franske utenriksdepartementet, i samarbeid med stjernekokken Alain Ducasse. To rom og kjøkken har vært med siden start.

- Det er jævla kult, sier daglig leder Roar Hildonen.

I Norge er det rundt 20 restauranter som deltar. Hildonen forklarer også at dette egentlig er en gammel tradisjon, som ble tatt opp igjen for fire år siden. Hvorfor? For å feire Frankrike og fransk mat.

Startet med en ost

For To rom og kjøkken startet det med et besøk fra den franske ambassaden for fem år siden.

- Jeg serverte han Munkeby-ost, og han trodde jeg tullet da jeg sa dette var norsk ost. Det var nesten som Jarlsberg-reklamen, humrer Hildonen.

Noen måneder senere fikk To rom og kjøkken for første gang forespørselen på om de ville være med på Goût de France. Det innebærer for restaurantene at de blir invitert til den franske ambassaden i Oslo på lunsj, naturligvis fransk mat, og for å få mingle med restaurantnæringen.

- Vi har blitt invitert hvert år siden. Det er stas å tenke på at når vi onsdag skal servere 150 stykker, er vi en av mange restauranter over hele verden som gjør det, sier Hildonen.

Fransk system

Hildonen forklarer at franske teknikker utgjør mye av opplæringen til kokker generelt. Selv har han bodd et år i Frankrike, og betegner det som et bra gastromiland.

Kalas & Canasta er for første gang plukket ut til å få feire den franske maten.

- Vi som holder på med mat er jo grunnlært i det franske kjøkkenet, sier Kim André Olsen.

Han ramser opp flere eksempler på akkurat det, som kutte- og tilberedningsmetoder. Deriblant confitering.

Olsen synes også det er artig og lærerikt at de får sette opp en egen meny for en dag.

- For eksempel lærlingene får være med på dette, og det hjelper til å få en forståelse blant annet av hvordan vi tilberedte maten for 10-15 år siden.

I fjor var det To rom og kjøkken og Strinda videregående skole som fikk feire den franske maten i Trondheim.

- Det viktigste kjøkkenet

Det er den velkjente kokken Bent Stiansen, blant annet sett på Fjernsynskjøkkenet sammen med Ingrid Espelid Hovig og i Kokkekamp, som skal være årets ambassadør for dagen.

- Jeg har fått lov til å framsnakke det gode franske kjøkkenet, sier han fornøyd til Trd.by.

Selv skal han tilbringe dagen på sin egen restaurant i Oslo, på kjøkkenet, men starter dagen på God Morgen Norge der han skal tilberede ei løksuppe.

- Det franske kjøkkenet ligger som grunnlag for mesteparten av måten vi har blitt lært opp. Ordene restaurant og bistro er franske og brukes over hele verden. Rundt omkring i hele verden feires derfor den franske matens nasjonaldag 21. mars.

Det er den franske ambassaden som er den tekniske arrangøren til Goût de France. Stiansen forklarer at restaurantene som er plukket ut bevist skal være veldig varierte, fra de veldig fancye til de mer vanlige restaurantene.

