Tore er kåret til Norges beste på kaffekunst - igjen

Kaffe-NM ble i helga arrangert i Kristiansand, med flere trondhjemmere på deltagerlista. Blant dem var Tore Øverleir, som har deltatt flere ganger tidligere.

- Det er en del jobb som ligger bak. Det er kult og stas å ta den øverste plassen, sier Øverleir til Trd.by.

LES OGSÅ: Trønderen Vidar (36) gikk fra finansverdenen i London til å bli kokebokforfatter i Istanbul

- Som fem-mila

Hvert år samles kaffe-bransjen og de mest ihuga baristaene til det nasjonale mesterskapet i kaffe, som arrangeres av Specialty Coffee Association. Landets baristaer har i alt fem forskjellige konkurranser å velge i. Øverleir betrakter konkurransen han selv vant, som heter Klassisk Baristakunst, som det største i faget.

- Det er baristaverdenens svar på fem-mila, hvis du skal sammenligne med skiidretten, sier han fornøyd.

LES OGSÅ: Småspiser du, eller er du sulten hele tiden? Da bør du spise dette

I finalen konkurrerte han mot fem andre. Klassisk Baristakunst er en omfattende konkurranse som foregår ved en espressomaskin omkranset av sju dommere. Du skal servere fire espresso, fire espresso med melk og fire signaturdrikker.

- I signaturdrikken brukte jeg lamohonning og en sirup på sitronskall. Jeg brukte en etiopisk espresso fra Tim Wendelboe, forteller han og legger til at de har samme kaffen på Sellanraa der han jobber til daglig.

Deretter blir du bedømt ut fra smak, kunnskap, teknikk, service og smaksbeskrivelser. På det sistnevnte kriteriet vurderes deltagerne ut fra om det er samsvar mellom smaken og måten baristaen beskriver den. Deltagerne har 15 minutter på seg. For hvert sekund over 15 minutter trekkes et poeng. Etter et minutt blir du disket.

- Det er heseblesende. Alt skal stemme i de minuttene for at du skal lykkes.

LES OGSÅ: Kakekrigen-Trond åpner ny kaffebar i Trondheim

Kvalifisert til VM

Gjennom seieren i helgas Kaffe-NM har Øverleir nå kvalifisert seg til en plass i Kaffe-VM, som arrangeres 20. til 23. juni i Amsterdam.

- Hvordan gikk det første gangen du var med i VM?

- Det gikk greit, men jeg kjenner jeg er revansjelysten og vil gjøre det bedre.

Han forklarer at det var 54 land med i 2014, og at han selv havnet på 27. plass.

- Dette er noe jeg tenker mye på, og målet med NM var å vinne slik at jeg kunne dra til VM igjen. Nå har jeg en del som må gjøres, som å finne en ufattelig god kaffe, jobbe hardt og benytte meg av alle ressurspersonene jeg kjenner.

LES OGSÅ: Ny matleveringstjeneste i byen

Flere fra Trondheim

I tillegg til Øverleir var det også baristaer fra Jacobsen & Svart, Dromedar og Kaffebrenneriet som deltok.

Blant de andre var Idar Ellingsen som tok andreplassen i Kaffebrenning.

- Jeg vil absolutt si at jeg er fornøyd med andreplass, sier Ellingsen til Trd.by.

I likhet med Øverleir har også han deltatt i flere år, og har blant annet vært tidligere norgesmester i cupping.

Kaffebrenningkonkurransen foregår over to dager.

LES OGSÅ: Erin startet nylig sitt eget bakeri - hjemmefra