Her er de ti mest populære severdighetene i Trondheim

Trondheim kan være en populær feriedestinasjon for de som har lyst til å dra på en helgetur for litt shopping. Byen vokser hvert år og er Norges tredje største by. Studene kaller det sitt hjem og det er mye å finne på i bartebyen.

Les hva turister og andre som oppsøker severdigheter i Trondheim foretrekker mest lenger ned i saken!

May Britt Hansen er reiselivsdirektør i Visit Trondheim, og forteller at det kommer mennesker fra hele verden til Trondheim. Det kommer flest fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og USA for å oppleve Trondheim.

De mest populære destinasjonene er Nidarosdomen, Bakklandet og gåturer i Trondheim sentrum. Nå i det siste har de også sett at mange vil ta trikken opp mot Lian for å gå turer.

- Det er flere og flere turister som ønsker å være aktiv når de kommer og til Trondheim. Derfor er gåturer, kaiaktur og sykkeltur ofte populære aktiviteter, sier Hansen.

Hos reisenettstedet Tripadvisor har de listet opp ti severdigheter og aktiviteter som ligger på topp blant tilreisende i Trondheim.

1. Bakklandet

Bakklandet befinner seg langs Nidelven, øst for Trondheim sentrum og Nidarosdomen. Bydelen kom til tidlig på 1600-tallet og karakteriseres av trehusene og smale gater. Rett ved Gamle Bybro finnes det et utvalg kafeer og restauranter.

- Det var riktig hyggelig å bare spasere i disse gamle gatene, uten å bli forstyrret av biltrafikk. Det finnes også mange små kaffebarer og kroer den en få seg en matbit også, skriver «Vidar A» i en anmeldelse til Tripadvisor.

2. Ringve Museum

Når du tar deg turen til Ringe Museum får du gleden av å utforske over 2000 musikkinstrumenter. Instrumentene kommer fra hele verden. Bygningen ble bygd på 1700-tallet og var barndomshjemmet til sjøhelten Petter Wessel «Tordenskjold»

- Fint og vakkert, en plass som alle som bor eller besøker Trondheim må besøke, skriver «Simen-Ismannen» til nettstedet.

3. Nidarosdomen

Olav den helliges gravkirke er gjerne et av Trondheims kjennetegn. Nidarosdomen er pen å se på, men du kan også få omvisning inne i domkirken.

- Nidarosdomen er slående vakker på utsiden, men enda bedre på innsiden, skriver «Edda D» i en anmeldelse.

4. Turer i Bymarka

Hvis du har lyst til å komme deg ut av bykjernen og puste litt frisk luft er Bymarka en fin destinasjon. 20 minutter fra sentrum finner du flotte turopplevelser som alle kan være med på.

5. Rockheim

Det nasjonale museet for populærmusikk finner sted i Trondheim og har navnet Rockheim. Museet tar vare på, og videreformidler ppoulærmusikk fra 1950-tallet fram til i dag. Her får du skiftende utstillinger, tidstunnell og opplevelsesrom for å nevne noe.

6. Vitensenteret i Trondheim

På dette museumet får du eksperimentere med matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her får du leke deg til kunnskap og passer for både vokse og barn.

- Like interessant for både ung og gammel, skriver «Vidar A».

7. Gamle Bybro

Den gamle brua går over Nidelva mellom Bakklandet og Kjøpmannsgata. Brua ble lagd i 1681 og er en kjent karakteristikk for Trondheim.

8. Erkebispegården

Rett ved Nidarosdomen finner du musemumet Erkebispegården som er Norges eldste eksisterende steinbygg. Det ble bygd som erkebiskopens bolig for over 600 år siden.

9. Kristiansten Festning

Festningen ble bygd i 1681 og ble brukt av militære styrker til å kontrollere hvem som kom inn til byen. Her finnes det aktiviteter, arrangementer og servering. Du kan også leie festingen.

- Fott oversikt over Trondheim, skriver «Millebarnet» i en anmeldelse på nettsiden.

10. Pirbadet

Føler du for en dukkert etter all sightseeingen i Trondheim kan du ta deg turen til Pirbadet. Det er Norges største innendørsannlegg og ligger på Brattøra.

- Dette er et stort og flott badeanlegg for alle aldre, skriver «Frode S» på nettsiden.

