Ellen (20) samlet 25 unge skribenter fra Instagram. Det ble det bok av

«Du retter på dressjakka igjen, for så å slå meg i ansiktet på venstre kinn. Jeg lukker øynene. Det var et jævla dårlig trekk.»

- Frida Andersen, «Tyngde»

Fordelt på de 161 sidene i boka «Tyngde» får leseren innblikk i historiene til 25 ulike unge personer fra hele Norge. Noen tekster har form som noveller, andre som dikt. Til felles tar historiene og portrettene opp tema som usikkerhet, depresjon, savn og kjærlighet.

- Jeg setter utrolig stor pris på det de har delt, det kan være tøft. Jeg er stolt over alle som ville stå frem og bidra til boka, forklarer Ellen Jacobsen, som selv har skrevet for- og etterord i boka.

Det var mens Jacobsen bodde i Trondheim for å ta opp fag, at hun fikk ideen om et eget forlag.

- Jeg tenkte å skrive min egen bok, men var usikker på om jeg turte å sende den inn til store forlag. Det var egentlig ingen steder der man kunne sende inn tekster som ungdom, og da tenkte jeg, hva om jeg starter et selv?

Eget forlag for unge stemmer

Og slik ble det. I august 2017 startet hun forlaget Papervoices, og i stedet for å skrive sin egen bok, ville hun gi ut for andre. Medforfatterne til det som endte opp med boka «Tyngde» fant hun på Instagram.

- Jeg var på jakt etter åpne og ærlige tekster blant flere tusen poesibrukere på Instagram. I ei bok får du en nærhet som man mister i digitaliseringen på sosiale medier. Jeg spurte de jeg syntes var flinke til å bidra, og plukket ut 25 personer i alderen mellom 15 og 30 år. De kommer fra byer i hele landet.

- Det er ganske tung og trist tematikk i boka?

- Ja, det er veldig mye trist, men jeg er opptatt av at «Tyngde» kan tolkes og anvendes både positivt og negativt. Jeg ønsker også at boka skal gi en følelse av håp. Men noe av det har jeg ikke kunnet publisere, det kunne ha blitt for voldsomt og støtende. Jeg føler et ansvar når jeg får inn slike tekster, men jeg håper det blir som terapi for mange å bare skrive det ned og formidle det som har vært vanskelig.

- En stor tillitserklæring

På telefon fra Finnmark forteller Sabina Store-Ashkari (18) at deltakelsen i boka har vært en drøm som har gått i oppfyllelse. Selv lagde hun en anonym poesikonto på Instagram for rundt to år siden, der hun delte tanker og dikt, som en slags digital dagbok.

- Hva tenkte du da du ble spurt om å bidra til boka?

- Det var selvfølgelig veldig skummelt og en stor overgang, men det å kunne være med i ei bok er en av mine høyeste drømmer, forklarer Store-Ashkari.

Selv har hun bidratt med to dikt og en litt lengre novelle. De kan på mange måter stå for seg selv, men har alle en rød tråd med kjærlighet, relasjoner, svik og tap. Der deler hun andres historier.

- Det er mange mennesker som har sine historier som burde bli fortalt, og jeg har vært så heldig å få formulere noen andres historier med mine ord. Det er en stor tillitserklæring.

«Avhør, tårer, rykter

Promille, skam

Og tusen millioner ubesvarte spørsmål

Menneskekropp»

- Sabina Store-Ashkari, «Tyngde»

- Jeg synes det er viktig at man får fortelle mens man er ung. Det er verdifullt når eldre ser tilbake, men flere av tekstene i «Tyngde» er skrevet der og da når det stormer og oppleves smertefullt, forklarer Store-Ashkari.

- Hva håper du boka vil bety for de som leser den?

- Den har utrolig mange tunge tekster, med mye sårbarhet som belyser vanskelige ting man kanskje bærer med seg hele livet. Men gjennom hele boka er det et håp som speiles, som viser at ting endrer seg og blir bedre. Jeg håper leserne fanger opp dette håpet, som er sterkere enn hva man tror.

Ikke romantiserende om triste ting

Frida Andersen (23) fra Oslo er også en av medforfatterne i boka. Som de andre fikk også hun henvendelsen fra Ellen Jacobsen gjennom Instagram.

- Jeg hadde en anonym Instagramprofil der jeg publiserte tekster fra en bok jeg hadde skrevet, men ikke sendt inn til noe forlag. Det dukket opp en melding i innboksen min, og først trodde jeg at det var spam, forteller Andersen.

I boka «Tyngde» bidro Andersen med to tekster.

- Den ene teksten, som er en novelle, den er sann. Det er faktisk første gang jeg sier det, tror jeg.

I novellen skriver Andersen om det som for henne ble et vendepunkt. Hun forklarer at den handler om å lære hva du fortjener, når nok er nok, og når du må få deg noe bedre.

- Jeg håper det ikke blir en romantiserende greie rundt triste ting. Jeg tror at vi som har bidratt til boka skrev for å bli ferdig med det vi har opplevd. Dette skjedde meg i 2015, men jeg skrev det i høst. Det er lov å være lei seg, og jeg håper at boka gir håp til andre om at det vil gå over, sier Andersen.

