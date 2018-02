Trondheimsselskapet filmet for både Kygo og Karpe Diem

- Vi var ute på et fiskeanlegg i Lofoten da telefonen ringte. «Hei, det er Chirag. Har du fem minutter?». Man sier ikke nei da, forteller Ole Jørgen Larssen.

Trondhjemmerne bak filmselskapet Tyd fikk da muligheten til å jobbe med selveste Karpe Diem, som la merke til Tyd gjennom en film de lagde om fotografen deres.

LES OGSÅ: Marianne (24) jobber med å hjelpe voksne mennesker ut i jobb

Musikkvideo for Kygo

Filmen skulle handle om et knippe ungdommer som hadde fått billetter til konserten deres på Oslo Spektrum.

- Vi skulle være flue på veggen og fange deres opplevelse av konserten.

I neste vending var det musikkvideo for Kygo, som de lagde sammen med Kygos faste fotograf Johannes Lovund.

- Musikkvideoen er en akustisk versjon av Stargazing som han spiller sammen med Bergen Filharmoniske Orkester.

Fredag var de nok en gang på jobb for sistnevnte - også i forbindelse med hans konsert på Telenor Arena.

LES OGSÅ: Her er Trd.by-lesernes fineste vinterbilder fra Trondheim

Forskjellig bakgrunn- felles interesse

Larssen og Andreas Røe har kjent hverandre siden barneskolen, og ble venner i slutten av tenårene. Sistnevnte har bakgrunn fra flere år i TV-produksjon. Nærmere bestemt har han jobbet i Rubicon TV med programmet Golde Goal, der han begynte som tekstforfatter og til slutt endte opp som produsent.

- Da jeg etter 12 år i Oslo skulle flytte tilbake til Trondheim hadde jeg ikke lyst til å begynne i reklamebyrå, så jeg fikk med meg Ole Jørgen på å starte et eget selskap, forteller han til Trd.by.

Kompanjongen hans var derimot nettopp ferdigutdannet siviløkonom da Tyd ble påtenkt. Selv om han valgte en akademisk utdannelse har han alltid hatt en lidenskap for fotografi.

LES OGSÅ: Dette babybildet slår alle Instagram-rekorder

- Men den utdanningen kommer vel godt med når man starter eget selskap?

- Ja. Det har absolutt hjulpet oss det. Masterstudiet gav meg faglig innsikt om markedsføring på et høyt nivå og gode analytiske ferdigheter. Det kommer godt med det når vi gjør hele prosessen selv. Fra kundemøter til ferdigstillelse av filmen, svarer Larssen fra en av Øya Helseshus mange korridorer.

De er på plass for å filme rekrutteringsfilmer for NTNU - og i dag er det en student som skal gjennomføre VO2-maxtest på institusjonen.

LES OGSÅ: «Game of Thrones» skapere skal lage «Star Wars»-filmer

Drømmen om dokumentar

Larssen og Røe drøfter sin egen bransje.

- Vi jobber med mye forskjellig, men liker aller best dokumentarsjangeren. Vi kombinerer høy visuell kvalitet med ekte øyeblikk. I det siste har vi begynt å tilby tåregaranti, sier Larssen med et smil om munnen.

Drømmen deres er å lage en lengre dokumentar for Netflix, à la «Chefs Table».

- Vi lager mest filmer til SoMe og trenden der er filmer på under to minutter. Vi brenner ofte inn med mye godt materiale og skulle gjerne hatt flere minutter å fortelle de gode historiene på.

De streber etter å ha et godt innhold og forseggjort arbeid, og de forsøker å ikke miste det naturlige aspektet.

- Vi gir minst mulig informasjon på forhånd til de vi skal intervjue. Vi opplever at dette gir de mest autentiske svarene. Vi ønsker svar fra hjertet og ikke fra hodet.

Mens det er Røe som filmer, har Larssen sikkert intervjuet omtrent 200 personer siden de startet Tyd.

LES OGSÅ: Disse 10 seriene er på topp i Trondheim

Overleverer alltid

Det er tydelig at gutta i Tyd har nok å henge fingrene i, og de tar likegjerne en jobb for store artister som jobbene av det mindre berømte slaget.

- Vi har et motto om at vi alltid skal levere mer enn forventet. Det er en floskel, men vi står for den, sier Larssen.

De legger like mye innsats i store og små produksjoner.

- Det er nesten så vi gir mer gass i en dårlig betalt jobb, for da blir det verdt å gjøre. Så har man et godt produkt igjen for det.



- Hva er den kuleste jobben dere har gjort?

- Karpe Diem.

LES OGSÅ: Kristian (23) filmet serie om Emil «Valhalla» Meek