Spellemannsnominert DJ spiller i Trondheim i kveld

Hans-Peter Lindstrøm er på tur til Trondheim for å holde konsert på Klubben på Studentersamfundet. Eller bare Lindstrøm, som han kanskje er mest kjent som. Eller «slowsupreme», ifølge Wikipedia. Kjært barn har mange navn.

- Hvordan er det å nok en gang bli nominert til Spellemann?

- Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for det man har jobbet med over lang tid, svarer Lindstrøm på telefonen fra Oslo.

Hektisk helg

Lindstrøm slapp sitt femte soloalbum i oktober. Glimt fra denne i tillegg til gamle slagere og kanskje noe musikk som ennå ikke er utgitt kan en få med seg fra klokka 22 fredag kveld. Ifølge arrangørene på Samfundet, som omtaler han som Norges spacedisco-storhet, er det få billetter igjen til konserten.

- Jeg synes det er veldig gøy å spille i Trondheim. Det har faktisk aldri vært kjedelig. Det er bra folk. Bra support. Og skikkelig gladnorsk klubbstemning i Trondheim, svarer han på klingende Stavanger-dialekt.

Spesielt synes han det både er gøy og stas å få spille på Samfundet, og dette blir tredje gangen.

Lindstrøm blir riktignok ikke lenge i byen. Allerede lørdag skal han spille i Bergen, og søndag har han spillejobb i Aberdeen i Skottland.

Andre får vurdere

Lindstrøm har tidligere også jobbet med kjente navn som Todd Terje og Prins Thomas. Albumet hans er nominert til Spellemannspris i kategorien elektronika, og heter «It's Allright Between Us As It Is »

- Hva vil du si om albumet?

- Det er en plate der jeg har forsøkt å lage varierte uttrykk, med blant annet å blande vokal og det instrumentale jeg trolig er mest kjent for.

Han legger til at han synes det er vanskelig å beskrive sin egen musikk.

- Det er lettere om jeg hører på det jeg lagde for 15-20 år siden, men denne har jeg så ferskt i minne at jeg tror jeg overlater det til andre å beskrive den.

Men han synes det er veldig gøy å spille den nye musikken.

- Den er jo ofte friskt i minne hos de som kommer på konserten også, så jeg kan få særlig mye respons på dem.

Fra instrument til laptop

DJ'en har en bakgrunn fra både piano, orgel og rockemusikk. Og har dermed gått fra en som spiller på instrument til å spille på laptopen.

- Det var da jeg flytta til Oslo i slutten av 20-årene jeg kom over denne sjangeren som jeg ikke kjente så godt til. Den var konstruert på en annen måte enn det jeg var vant til, og det var mer fokus på bass og trommer, enn på melodi og akkorder. Dette måtte jeg til bunns i.

Siden da har han alltid vært bevisst på å blande house-musikken med hans tidligere bakgrunn som musiker.

- Er det rett å kalle musikken din for house, og hva er egentlig space-disco?

- Det har jeg ingen formening om. Det må du nesten spørre de som bruker begrepene, flirer han.

- Ikke motivasjonen

Egentlig er han ikke så opptatt av sjanger.

- Jeg har forståelse for behovet for å kategorisere musikken, men som musiker så blir man plassert i en sjanger - mer eller mindre ufrivillig. Jeg spiller bare min musikk, og kaller det for min musikk. Eller mine plater.

Han hadde overhodet ikke forventet så mange nominasjoner da han begynte i det ukjente terrenget for 20 år siden. Siden den gang har han vunnet i elektronika-kategorien fire ganger, , i tillegg til at han har vært med på ytterlige to plater som har stukket av med prisen. Også har han vært nominert fire ganger utenom det.

- Jeg blir overrasket hver gang det skjer, så det hadde jeg absolutt ikke forventet. Men det er jo ikke det som er motivasjonen for å begynne med musikk i utgangspunktet, sier Lindstrøm og legger til at det er fint å få anerkjennelsen likevel.

Selve prisutdeling får han ikke med seg, da spiller han i Mexico.

