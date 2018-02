Trondheim Calling nærmer seg utsolgt

Torsdag morgen er det mindre enn 150 festivalpass igjen til årets festival. Torsdagsbillettene er allerede utsolgt.

– Vi har fortsatt noen fredagsbilletter og lørdagsbilletter igjen, men om du planlegger å få med deg torsdagsprogrammet, er eneste mulighet å kjøpe festivalpass. I løpet av det siste døgnet har både festivalpassene og dagsbillettene flydd ut, så det kan være lurt å ikke vente for lenge, sier festivalsjef Thomas Ryjord i en pressemelding.

Nattklubb og en rekke hiphop-artister

Trd.by har tidligere skrevet om artistslipp og avsløringen av hvor årets nattklubb under årets Trondheim Calling - nattklubben HYSJ - skal være. I år blir det på Kunsthall Trondheim.

- Kunsthallen er et utrolig fett lokale, og det kan potensielt bli den kuleste nattklubben Trondheim Calling har laget hittil! Det blir i tillegg til dansegulv en egen loungeavdeling for de som ikke er like glad i å danse, sa Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord, markedsføringsansvarlig for Trondheim Calling til Trd.by den gang.

72 timer – 120 konserter

I løpet av helgen arrangeres mer enn 120 konserter – på 15 scener, når hele Trondheim sentrum forvandles til en festival. Blant torsdagens høydepunkter er Jonas Skybakmoen, Silja Sol, Farao, Ola Kvernbergs Steamdome, Sandra Kolstad, Insomniac Bears og WNDR.

Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og Midt-Norges største musikkfestival i vinterhalvåret.

Arrangementet hadde 1 300 konferansedeltagere, over 100 artister og totalt over 8 000 publikummere i 2017. Trondheim Calling består av to deler, en musikkfestival og en musikkonferanse.

