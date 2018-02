5 ting du kan gjøre på Trondheim Calling – som ikke er konsert og konferanse

Når Trondheim Calling for første gang inntar Trondheim sentrum, er målet å lage en festival som hele byens befolkning kan ta del i.

For i tillegg til festivalprogrammet, 120 konserter på 72 timer, står norsk musikk i sentrum – i hele Trondheim sentrum – denne helgen. Noen av arrangementene er gratis, mens andre krever egen billett.

1. Go clubbing

Når konsertene er ferdige, står de fineste folka klare til å lage dansegulv og god stemning. Det skjer når HYSJ! gjenoppstår på Kunsthall Trondheim. Fredag er det klart for klubb med Skjør i Skjørt, og på lørdag lager Seksuell fest. Fra klokken 23.30 begge dager.

2. Slapp av med en film på Cinemateket

Hver dag under Trondheim Calling byr Cinemateket på musikkrelatert kinovisning. Torsdag vises «Jag etter vind» klokken 18.00, fredag er det duket for «Cocks & Crosses – Musikken som ikke ville dø» fra klokken 18.00, og på lørdag vises «Lost in France» klokken 16.00. Du trenger ikke ha festivalbillett for å se filmene.

3. Få nye venner i festivalbaren

I Trondheim Calling sine kontorlokaler inne på Olavshallen, ligger Festivalbaren. Her kan (og bør) du stikke innom for en pust i bakken og noe godt i glasset. Det blir top notch DJs fra musikkbransjen, og på lørdag fra klokken 17.00 inviterer AKKS Trondheim til Bing-Oh! Åpent klokken 18.00 – 02.00, aldersgrense 20 år.

4. Få et rocka innblikk i 90-tallets Trondheim

Torsdag 1. februar åpner utstillingen «Bildan te’n Aage» på Rockheim. Her vises et lite utvalg av Aage Asphaugs (1962-2017) bilder fra 90-tallets Trondheim. Asphaug jobbet som kultur- og konsertfotograf for Adresseavisen, og etterlater seg et omfangsrikt bildearkiv. Utstillingen åpner klokken 19.00. Fri inngang.

5. Ta med kidsa på biblioteket

I norske barnehager er det 20 sanger som går igjen, flesteparten laget før 1960. Trondheim Calling ønsker å gi konsertopplevelser med ny norsk musikk til publikum i alle aldre, og har i den anledning utfordret kometbandet Pom Poko til å gjøre en spesialkonsert for barn i alderen 4 til 10 år. Det skjer klokken 14.00 på lørdag. Gratis inngang (NB. Forbeholdt barn, voksne kun adgang i følge med barn).

Foruten dette, har du mulighet til å få med deg blant annet en eksklusiv liveinnspilling på Brygga Studio, musikklitterære samtaler på Trondheim folkebibliotek, samt gratiskonserter i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Vår Frue Kirke lørdag ettermiddag.

