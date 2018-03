Ungdom oppfordres til selvmord i sosiale medier: Kristoffer (16) ber mobberne innstendig om å stoppe

25. februar skrev Kristoffer Næsse (16) et leserinnlegg om nettmobbing i Aftenposten. Han fortalte at flere ungdommer opplever å bli mobbet på nett.

Flere av meldingene er oppfordringer fra mobberne om at personen skal ta livet sitt. Næsse er redd for at unge mennesker i en sårbar situasjon skal ta meldingene på alvor.

Han har selv opplevd mobbing på nært hold, og ble mobbet store deler av barneskolen. For ham er det viktig å snakke om psykisk helse.

– Det er viktig for meg at folk har en god hverdag, sier han.

Tilbakemeldinger

I leserinnlegget går han til motangrep på dem som oppfordrer til selvmord via apper som Snapchat og Sarahah.

For Næsse har det blitt som drivstoff når han ser folk blir mobbet - da vil han bare jobbe enda hardere. Han har alltid holdt et øye med de som faller utenfor.

– Dersom jeg ser noen som er alene eller noen som blir mobba, prøver jeg å gripe inn og avverge den situasjonen, sier han.

Fra familie og venner har tilbakemeldingene etter leserinnlegget bare vært positive, men han har også fått kjenne på hvordan det er å få negative tilbakemeldinger fra folk på internett som han ikke kjenner.

– En kommentar måtte fjernes fordi vedkommende gikk til personangrep på meg og andre fra AUF. En annen kommenterte at folk må få si hva de vil - det handler om ytringsfrihet. Klart vi har det, men det går en grense, sier den unge AUF-politikeren.

Næsse beskriver kommentarene som ubehagelige, men haterne har ikke lykkes med å få Næsse til å slutte å engasjere seg i psykisk helse - dersom det var målet.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan. Det blir ikke det siste du hører fra meg angående psykisk helse, sier han.

Reagerer

Byas har snakket med elever fra Bergeland og Godalen videregående skole. Flere forteller at de er kjent med problematikken.

Durdona Boboeva (16), Haniyeh Rzaee (18) og Aisha Osman (16) tror slike meldinger kan gå hardt inn på en person.

Rzaee forteller at hun kjenner til en episode hvor slike meldinger fikk et svært tragisk utfall.

– Det er ikke bra, sier hun.

De andre to er enige.

– Jeg tror ikke folk tenker over hvor skadelige de meldingene kan være. De sender dem og tenker «ah, whatever», men de ordene sitter i lenge. Det kan hende at du skrev noe for lenge siden som sitter i ennå, sier Osman.

Boboeva forteller om en gang hun mottok slike meldinger, og det har hun aldri glemt.

– Jeg tenker ennå på det, sier hun.

– Vanskelig å gjøre noe med

Siehua Chen og Thanaphon Nem tror slike meldinger er vanlige. Selv om at de ikke synes det er greit, tror de at det er vanskelig å gjøre noe med.

– Ungdommer er sta. De hører ikke på foreldrene. Det er nok ikke så lett å løse.

Tolkes ulikt

Abdisalam Ismael (16) synes ikke at det er greit å sende slike meldinger, men tror det kommer an på hvem avsenderen er og hvilket forhold du har til vedkommende.

– Hvis det er en venn av deg, er det nok ikke noe problem, men dersom du sender til noen du ikke kjenner, kan de nok tolke det annerledes.

Ubax Xuseen mener at det ikke er greit uansett. Hun tror at det som hjelper kan være å ikke reagere på det.

– Dersom du ikke gir dem tilbakemelding, får de ingen respons fra deg, og da kan det hende de gir seg, sier hun.

– Blokkér dem!

Amanial Zermaryam (16) tipser om å blokkere de som sender slike ting.

Næsse har også flere ideer til hvordan nettmobbing kan bekjempes. Blant annet burde politiet og lærere holde foredrag om nettvett, sier han.

– Vi har hatt foredrag fra politiet om seksuell helse med tanke på Snapchat og deling av bilder, men vi skulle gjerne hatt et om nettvett også, sier han.

