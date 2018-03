Disse sminkeprodusentene tester ikke på dyr

Dyrevernalliansen ble grunnlagt i 2001 og kjemper for å stoppe dyrestesting. Selv om det ikke er lov i EU er det fortsatt en lang vei å gå før all dyretesting er stoppet. Det testes fortsatt på dyr i Asia, USA og Sør-Amerika.

- Det viktigste vi kan gjøre er å ikke kjøpe kosmetikk som er testet på dyr. Slik kan vi være med på å stoppe pengestrømmen til bedriftene som dyretester, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Noen av sminkeprodusentene som ikke tester på dyr er:

Anastasia Beverly Hills, Bare minerals, Glominerals, GOSH, H&Ms egenproduserte produkter, iGlow, Isadora, Jan Thomas Studio Cosmetics, KICKS egenproduserte produkter, Lush, Makeup Mekka, Makeupstore og NYX.

En utfyllende liste over alle produkter og merker Dyrevernalliansen går god for, finner du her.

Dyrevernalliansen har en liste over bedrifter som ikke tester på dyr, og en liste over de som tester på dyr, på deres nettside og i en egen app.

Grusomme tester

Dyr som blir brukt til testing er oftest kaniner, mus og rotter. Tester som brukes er giftstofftester, hudirritasjonstester og øyetester. Dyrene barberes og dryppet stoffer på, både på huden og i øyenene.

- Den verste testen må være giftstofftester på gravide dyr, og fosteret. Det påføres ofte store skader på dyrene, sier Kleveland.

Mange alternativer

Det er ikke nødvendig å bruke dyr til å teste kosmetikk, det finnes mange andre alternativer. Blant annet finnes det kunstig hud og slimhinner, og dataprogrammer som kalkulerer reaksjoner av kosmetikk.

- Det finnes så utrolig mange andre, gode alternativer, sier Kleveland.

Norge er bare en liten dråpe i kampen om å stoppe dyretesting, men Kleveland håper at ved å engasjere seg kan Norge være en liten del av et stort press som stopper testing på dyr.

