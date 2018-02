Daniel (17) snapper om å være transseksuell

For Daniel Lunde tok det tid før han innså at han var født i feil kropp.

– Jeg kom ut i åttende klasse. Før det hadde jeg vært mye fram og tilbake om jeg var heterofil, lesbisk, bifil eller guttejente, sier han.

Som barn fikk han navnet Ronja, og gikk med kjoler og unisex-klær. For ham er det viktig å understreke at man kan være gutt og gå med kjoler.

– Gutter liker også sminke. Jeg er opptatt av koreansk kultur, og der går de jo på catwalken med kjole og sminke, sier han.

Ønsker å informere om transseksualisme

At noe har vært annerledes, har han alltid visst, men for 17-åringen var det viktig å være sikker på at han følte seg som gutt, før han kom ut.

Vennene hans hjalp ham å finne ut av det, og de hjalp ham også å velge navnet - som tilfeldig nok er det samme navnet som foreldrene hadde gitt ham, dersom han hadde blitt født som gutt.

Sammen med syv andre i aldersgruppen 14 til 19 år, har han drevet Snapchat-kontoen «stilljusthumans» i et år. De ønsker å informere om hva det betyr å være transseksuell, og svare på spørsmål som følgerne kan ha.

Har kontoen hver tirsdag

Lunde mener at det er stor mangel på informasjon om transseksuelle, for eksempel om hvordan de har samleie.

Flere av vloggerne tar opp temaer som kan være vanskelige, mens andre velger å ikke snakke om dette. Før hver episode opplyser snapperen om hva som er temaet for dagen.

Slik kan innholdet variere fra dag til dag.

Lunde styrer Snapchat-kontoen hver tirsdag. Det første de gjør hver gang, er å introdusere seg selv - hva de heter, hvor gamle de er og hvilken skole de går på.

De opplyser også om de er i «Riksen sitt system» eller ikke.

«Riksen» er en forkortelse for Rikshospitalet. Dersom en transseksuell person er registrert ved dette sykehuset, betyr dette at han eller hun har begynt på en offentlig behandling for å skifte kjønn.

Andre velger å gjøre dette privat.

Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som tilbyr offentlig behandling av transseksualisme.

Fakta: Transseksualisme Transseksualisme (også omtalt som transkjønnethet, kjønnsdysfori, transgender) beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre kjønnsorgan. Det vil for eksempel si at en person med kvinnelig kroppslig kjønn kan oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet. En ny fellesbetegnelse for det fenomenet der det ikke er samsvar mellom tillagt kjønn ved fødsel og opplevd kjønn senere i livet er kjønnsinkongurens.

Transseksuelle personer må ikke forveksles med transvestitter og transpersoner.

Personer kan selv søke om å endre kjønn når de er fylt 16 år. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Juridisk kjønnsskifte innebærer blant annet at du får nytt personnummer.

Utredning og behandling av transseksualisme dekkes i helhet av det offentlige helsebudsjettet. Pasienter over 18 år betaler egenandel for konsultasjoner, hormoner og dagkirurgiske inngrep. Øvrig kirurgisk behandling er gratis.

Får mange private spørsmål

Lunde, for eksempel, er ikke i systemet til Rikshospitalet. Hvor mange operasjoner og forandringer han vil igjennom, har han heller ikke bestemt seg for.

– Jeg er sikker på at jeg vil ha toppoperasjon, men jeg er ikke så sikker på om jeg vil ha nede, sier han ærlig.

Toppoperasjon betyr å gjøre endringer på overkroppen, som å fjerne brystene.

I 2012 ble 42 barn og ungdommer under 18 år henvist til Rikshospitalet med ønske om å skifte kjønn. I 2016 hadde tallet steget til 158.

Det er privat å spørre et annet menneske om hva de tenker å gjøre med underlivet sitt, men Lunde ønsker heller at folk skal spørre - så kan han heller unngå å svare dersom det blir for personlig.

En annen ting Lunde kan snakke om, er at det har vært utfordrende for familien at han er transseksuell. Hjemme går han fortsatt under navnet Ronja.

«Stilljusthumans» opplever at noen er negative og sender stygge kommentarer, men da har Lunde svaret klart.

– Det er jo de som velger å følge oss. De velger selv om de vil se på det, sier han.

