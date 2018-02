Aksel Hennie sett av fem millioner i USA – på én uke

Hennie er å se i Netflix-filmen «The Cloverfield Paradox» , som strømmetjenesten overraskende for mange la ut 4. februar, melder Dagens Næringsliv. Filmen handler om en energikrise på jorden, som seks astronauter prøver å løse ved å skaffe kloden evig energitilgang med en partikkelakselerator.

– Helt syke tall, sier skuespilleren til DN om seertallene, som analyseselskapet Nielsen har utarbeidet og som viser at 2,8 millioner av seerne fikk med seg «The Cloverfield Paradox» bare de første tre dagene.

– Som skuespiller ønsker man å treffe et så stort publikum som overhodet mulig, og at flest mulig har glede av det man gjør. Da føles det jo greit at fem millioner har sett den siste filmen man har vært med på, skriver Hennie i en tekstmelding til DN.

«The Cloverfield Paradox», tredje film ut i serien, er produsert av J.J. Abrams og har Julius Onah som regissør. På rollelisten står også Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Elizabeth Debicki og Daniel Brühl.

Ifølge The Wrap vil fjerde «Cloverfield»-film ut, «Overlord», angivelig ikke komme på Netflix – men vende tilbake til kinoene.

