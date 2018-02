Denne nye hjemleveringstjenesten starter i neste uke

Torsdag 22. februar er første utkjøringsdag for Nibbler Trondheim. Thea Sandvik (29) skal drive selskapet, og hennes foreløpige seks sjåfører står klare til dyst.

- Vi jobber med å ansatte flere sjåfører også, forteller Sandvik til Trd.by.

Hun håper de har fordoblet stallen i løpet av kort tid. Allerede før de åpner neste uke har de over 30 interesserte restauranter.

Til hele Trondheim

Konseptet går ut på at sultne trøndere kan bestille restaurantmat på deres online-side, og at Nibbler i sin tur bringer maten fra restauranten og hjem til middagsbordet eller på jobb. Alle dager i uka.

- Nå skal vi prøve å nå ut til både privat- og bedriftsmarkedet i Trondheim. Vi er opptatte av å være raske og effektive, sier Sandvik.

Hun sier de også skal ha en app opp og gå i løpet av våren, og de skal levere til hele Trondheim.

- Vi bruker elbiler, og til sommeren får vi elsykler for å være mer effektive i Midtbyen. Vi har også taxi'er i bakhånd.

For noen av restaurantene som er med - enten bestemt eller de som fortsatt er i planleggingsfasen - har noen hatt takeaway fra før.

- Men de har ikke satset på det før nå. Nibbler skal gjøre takeaway enklere og mer tilgjengelig.

Vil etter hvert prøve seg søndager

Tre av Egons restauranter ville gjerne være en del av Nibbler nye restaurantnettverk.

- Nibbler er et veldig spennende konsept og det virker veldig proft og gjennomført, så det var ingen tvil om at vi ville være med på bølgen, sier daglig leder på Egon City Syd, Jan-Egil Kvam til Trd.by.

Han forklarer at de i en årrekke har drevet med takeaway, men ikke hatt utkjøring med mindre det var helt spesielle tilfeller. Da har de i såfall kjørt ut 20 pizzaer til eksempelvis en skolefest, bare for å være real.

- Men dette blir mer enn bare pizza på døra. Her får de velge mellom 90 hovedretter, sier han.

I første omgang skal Egon sjekke ut hvordan det går, og er etterspørselen stor vil de sannsynligvis teste å holde søndagsåpent for de som bestiller takeaway.

- Vi må jo tilby folk det de vil ha, sier han om den vurderingen.

Blant de andre restuarantene som har slengt seg med er Graffi Grill.

- Vi synes dette er kjempespennende og gleder oss til å komme i gang, sier restaurantsjef Jan-Robin Berg på Solsiden.

Utvider først til Trondheim

Nibbler ble startet i Kristiansand for snart et år siden.

- Det beste er at vi har lokale aktører i Trondheim, de som kjenner til byen og vet hva som funker der. Det som er lønnsomt i Kristiansand er ikke nødvendigvis lønnsomt her, sier Sandvik.

Trondheim er den første byen Nibbler utvider til, og Sandvik forteller at responsen har vært enorm.

- Hvorfor akkurat til Trondheim?

- Trondheim er en spennende by med et stort og variert restauranttilbud, men mangler en tjeneste som Nibbler tilbyr. Trondheim passer også godt med hvordan vi legger opp vår logistikk med el-bil og sykkel. Vi er opptatt av å gi restaurantene et stort nedslagsfelt - samt tilby tjenesten til så mange kunder som mulig, svarer konseptutvikler for Nibbler i Kristiansand, Kjetil Tversland.

Han legger til at de gleder seg til lanseringen. Om ikke så lenge skal Nibbler også utvides til Drammen.

Fra firsør til bringebransjen

Thea Sandvik begynte i jobben 1. november.

- Men uoffisielt har jeg jobbet med dette siden september. Jeg har nesten ikke snakket om noe annet, sier hun med et flir.

- Hva gjorde du før?

- Da drev jeg med noe helt annet. Jeg har vært frisør i over ti år, men nå var det påtide med nye utfordringer. Og dette er veldig artig, sier hun som gleder seg til å komme i gang.

