Kakekrigen-Trond åpner ny kaffebar i Trondheim

Egentlig var Trond Vardehaug kokk, og kunne ikke så mye om baking. Likevel gikk han seirende ut av Kakekrigen for snart to år siden.



- Det var ei venninne som skulle melde seg på, og så ville hun at jeg også skulle gjøre det, forklarer Trond fra oppussingsobjektet som skal bli til kaffebar i løpet av våren. Etter TV-programmet Kakekrigen har kaker og bakst blitt hans store lidenskap.

Den nye kaffebaren skal ligge på bevegelsessenteret på St. Olav, og har fått det passende navnet: «Cafe Bevegelse».

Etter litt masing

Trond begynte å jobbe i en av sykehusets mange kantiner for seks år siden. «Mat og Café», de som er ansvarlige for alle matstedene på St. Olav, kom på ideen om å ha en kaffebar som et alternativ til alle kantinene på området. En idé Trond tente på øyeblikkelig.

- Jeg fikk plutselig nyss om at det var snakk om å åpne en kaffebar her. Så da kastet jeg meg over mailen, og omsider etter litt masing ble det, sier han smilende.

Trond erkjenner at han ikke kan så mye om kaffe ennå, men det vil han lære seg. Det var jo tross alt sånn det hele startet i Kakekrigen.

- Skal jeg først gjøre noe, så gjør jeg det ordentlig. Jeg liker å lære noe nytt.

Han ser fram til å bli en del av kaffemiljøet i byen.

- Trondheim har jo blitt en skikkelig kaffeby. Det er så mye mer til det, enn bare det å trakte ei kanne kaffe.

Et år med planlegging

Det er omtrent et år siden han fikk høre at han fikk jobben med å drifte St. Olavs nye kaffebar. Hans korrekte tittel blir nå fagansvarlig for «Cafe Bevegelse». Og kaffebaren blir det syvende matstedet tilknyttet St. Olav, i tillegg til at både Sit og Øya har sine egne.

- Er det bare forbeholdt de som på forskjellige måter er tilknyttet St. Olav?

- Nei, alle kan komme hit. Men det er veldig mange som tror at kantinene bare kan brukes av ansatte, pasienter og pårørende.

Siden Trond fikk ny jobb har han brukt året godt.

- Jeg har gått lenge og ventet og higet etter å komme i gang. Jeg begynte tidlig å tenke på hva vi skulle tilby. Så det siste året har jeg brukt på å prøvesmake, prøvebake og jeg har jobbet med kalkylene. Altså det å regne ut kostpriser, og hva varene skal koste.

Nå har han kommet fram til at han skal ha en variert meny.

- En der de godt voksne kan finne noe de liker, og litt mer spennende smaker til de minste og foreldrene deres. I tillegg har jeg laget en del glutenfri og allergivennlige varianter, siden kafeen ligger på St. Olav, forklarer han.

Nærhet til kundene

Før Trond begynte på St. Olav var han blant annet kjøkkensjef på Tulla Fischer.

- Som kokk er du veldig avgrenset til kjøkkenet. Jo eldre jeg har blitt, jo mer glad har jeg blitt i nærheten til kundene. Spesielt på St. Olav kan kundene ha en dårlig dag, og det er så lite som skal til for å gjøre noens dag bedre.

Blant annet jobber han med å gjøre om kjøkkenet i lokalet til åpen løsning.

- Det er hyggeligere å lage maten slik at kundene kan se hva jeg gjør, også liker jeg å forklare underveis. Og med åpen løsning blir det ei skikkelig god lukt i rommet.

Det er egentlig bare slike praktiske oppgraderinger som gjenstår før kaffebaren kan åpnes.

Drømmer om kakesalg

På sikt håper Trond at kaffebaren går så bra at han får ansette flere.

- Blir vi flere kan vi ha et større tilbud. Drømmen er å kunne selge kaker i tillegg til driften.

For å komme dit må han sørge for at baren går godt, og han har tenkt kreativt for å forminske svinnet.

- Alle kaker får avskjær. Dette avskjæret tenker jeg å lage punsjkuler av. Jeg synes det er stygt å kaste mat, så jeg forsøker også å legge opp til en drift som kaster minst mulig.

Han forklarer også at studentene på huset har hjulpet matstedene godt i gang med tanken på en mer miljøvennlig drift.

