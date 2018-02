Ny klesbutikk flytter inn i Moods of Norway-lokalet

Den nye Zavanna-butikken oppstår som følge av at Risør-butikken i Olavskvartalet legges ned.

- Det er egentlig det samme personalet som flytter inn i den nye butikken, forklarer Knut Kråkenes, daglig leder i driftsselskapet til Zavanna og Risør.

LES OGSÅ: Måtte stenge i Midtbyen: - Det var en kjempenedtur, men jeg er ikke sur

Måtte flytte

Fra før er det fire Zavanna-butikker i Trondheim. Samme dagen som den nye butikken i Trondheim åpnes, går også startskuddet for en ny butikk av samme slag i Stjørdal. Nærmere bestemt på Torgsenteret.

Kråkenes forteller at de måtte ut av Olavskvartalet før jul, siden senteret er i full gang med å gjøres om til kulturbygg.

- Vi har visst et års tid at vi måtte legge ned, og så har vi hatt en god dialog med DNB som har hjulpet oss med å finne nye lokaler, sier han om butikken som flytter inn i de tidligere lokalene til Moods of Norway.

Moods of Norway stengte dørene i september, og siden da har lokalene stått tomme.

LES OGSÅ: Her er gjestenes hotellfavoritter i Trondheim

Tomme lokaler i Midtbyen

Trd.by har vært i kontakt med Ida Marie Henriksen for å høre om det har noen effekt på bylivet når butikklokalene står tomme over lang tid. Hun er stipendiat på Institutt for sosiologi og statsvitenskap og tilknyttet Sosiologisk poliklinikk i Midtbyen.

- Tomme butikklokaler kan få byen til å fremstå som livløs, og hvor det er vanskelig å få forretninger til å gå rundt. Om det blir for mange tomme lokaler kan man få følelsen av at man trår i en spøkelsesby. Butikker med utadrettet virksomhet får i større grad byen til å pulsere og være i aktivitet. Som igjen tiltrekker flere folk til byen for å handle.

- Hadde det vært bedre for Midtbyen med flere nisjebutikker, framfor kjedebutikker?

- Jeg tror en god miks mellom kjedebutikker og nisjebutikker er positivt for Midtbyen. Det er viktig å se gaten og hele Midtbyen i sammenheng, og ikke bare ett og ett lokale.Om man legger opp til at de forskjellige delene skal spille hverandre sterke kan man bygge opp en bærekraftig midtby for både kjedebutikker og nisjebutikkene.

LES OGSÅ: Disse åpnet og stengte dørene i 2017

Et innlegg delt av Zavanna (@zavanna.no) Feb. 6, 2018 at 12:42 PST

LES OGSÅ: Disse gründerne skrev vi om i 2017

Fornøyd med lokalet

Kråkenes er veldig fornøyd med det nye lokalet, og han ser fram til å få butikken mer sentralt.

- Hvordan tror du det blir å drive butikk i sentrum framfor å være inne på et kjøpesenter?

- Det tror jeg går helt greit, og vi blir godt synlige. Nå var det mange stengte lokaler inne på kjøpesenteret vi var på, så vi har blitt vant til å sloss alene, sier han og legger til at de fikk noe drahjelp av for eksempel nærliggende hotelldrift.

LES OGSÅ: Har du noen gang lurt på hva som er inni Fretex-boksene?

Gjøres om til Zavanna

I samme åndedrag forteller Kråkenes at de med denne nyåpningen fortsetter en prosess med å fase ut Risør-butikkene, og gjøre de om til Zavanna. Selskapet han jobber for, Retail Management, kjøpte opp Risør for fem-seks år siden.

- Innholdsmessig er konseptene litt forskjellige, og det blir enklere for oss å satse på en profil videre, forklarer han.

Zavanna henvender seg ifølge daglig leder mot voksne damer, fra omtrentlig 30 år og oppover.

- Vi henvender oss til de det er flest av. Vi tilbyr en bred kolleksjon til helt vanlige mennesker.

LES OGSÅ: H&M legger ned butikker etter svakt resultat