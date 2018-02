Måtte stenge i Midtbyen: - Det var en kjempenedtur, men jeg er ikke sur

Isbaren ble åpnet 18. februar i 2017, og et halvår senere så han seg nødt til å legge ned «Simens Isbar Desserthuset».

- De to andre isbarene mine solgte dobbelt så mye i samme periode. Jeg skjønner det ikke den dag i dag, sier Wågen til Trd.by.

Kunne nesten flytte ut på dagen

Selv om han synes det var en kjempenedtur, henger han langt fra med geipen.

- Det var kjempevanskelig å drive i Midtbyen, men jeg skal ikke trampe Midtbyen på tærne. Men det var harde dager i denne gata, sier han om Thomas Angellsgate og viser blant annet til at noen av virksomhetene har lørdagsstengt som mørklegger deler av gata.

Han presiserer blant annet at han synes Midtbyen-gruppen gjør en god jobb, og han skryter av Ole Eidem og EC Dahls som lot han ha en leiekontrakt med meget kort oppsigelsestid. I slutten av juli ga han beskjed, og da hadde han bestemt seg for å jobbe ut september.

- Det er få som stopper for å handle is, og ikke noe gatemiljø å snakke om, legger han til og sier seg enig i at samme gate etter Nordre er betraktelig mer livlig.

Tapte ikke penger

Wågen tapte ikke penger på den kortlivede isbaren.

- Jeg er ikke sur på noen for dette, og det er min feil at det ikke gikk bra.

Det er bare snakk om dager, så åpner han isbaren på Brattøra.

- Midt mellom Clarion hotell & Congress og Rockheim. Den skal se ut som en perle der den står. Den har jeg steintro på, og den tror jeg blir en «snakk-is» sier den engasjerte ismannen.

Wågen har jobbet med iskrem siden 2014, og han er nettopp returnert fra en inspirasjonstur i Nice der han har smakt på is i to uker.

- Jeg vet ikke hvorfor jeg startet med iskrem, men jeg vil skape livsglede og liv i byrommene i Trondheim. Barna er kundene mine, og de voksne kan bare være med for å betale, humrer han.

Til påske åpner han igjen isbaren i Ravnkloa, og han dukker nok opp i Nordre med sine mobile isbarer i løpet av våren mens han ruger på flere ideer rundt omkring i Trondheim.

I samme gate la også Fairytale og Reinskou ned i høst.

