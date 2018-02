Maren og Karina låner ut griser til kvinner: - En drøm er blitt til virkelighet

Sammen med venninnen Karina Rugland fra Tananger startet hun bistandsorganisasjonen Z-Uganda i 2014. De to hadde praksisperioden sin i landet tre år tidligere, og ville gjerne tilbake.

– Vi så behovet for bistand, og allerede da snakket vi om at vi ønsket å bidra mer i fremtiden, skriver Maren i en mail.

Uvanlig lån

Det er nettopp det de prøver å gjøre nå, blant annet ved å låne ut en gris til hver kvinne som deltar i prosjektet deres. Håpet er at de over 100 deltakerne slik skal kunne starte egen bedrift, bli økonomisk selvstendige og til slutt kunne sende barna på skole.

Mikrolån til kvinner er en kjent bistandsmetode i Uganda og andre utviklingsland, men å gi det i form av griser er ikke like vanlig.

– Ofte er det i form av penger eller håndverkutstyr. Vi gir dem heller mulighet til å bli selvstendige grisebønder. Lånet tilbakebetales med grisunger når den tid kommer. Dermed slipper kvinnen å bekymre seg over pengegjeld, sier Maren.

I tillegg får kvinnene undervisning i menneskerettigheter, ernæring og helse i selvhjelpsgruppene. Der får de også nyhetsopplesning fra aviser, som de fleste ikke har tilgang til ellers. Mange kan dessuten ikke lese eller skrive.

Kjemper for kvinnene

Det var ikke tilfeldig at det var griser hun og Karina valgte til sitt prosjekt, som holder til på landsbygda utenfor Jinja i Uganda. Etterspørselen etter kjøttet er stor i landet, kiloprisen holder seg noenlunde stabil, og den spiser omtrent alt den blir tilbudt.

– Vi ser på gris som det eneste dyret som kan gjøre deltakerne økonomisk selvstendige. Profitten fra egen grisefarm vil kunne bedre hverdagen til familien, og de kan kunne tilby barna utdanning og helsehjelp, sier Maren.

Ønsket om å hjelpe kvinner på landsbygda til å bli økonomisk selvstendige var stort. Slik håper de å gjøre en stor forskjell, ved at kvinnene kan ta friere valg og slippe å bekymre seg for framtiden.

– De fleste har ikke muligheten til et selvstendig liv. Mange blir giftet bort mot sin vilje for å kunne dekke sine primære behov. Mange bli gravide svært unge, og på landsbygda er vold i hjemmet og på skolen dagligdags for kvinner, sier Maren.

Hjem nummer to

Etter å ha bodd i Uganda i flere år, har hun også fått et sosialt nettverk i landet. Slik det er nå, blir hun boende så lenge hun kan. Om hun skulle flytte tilbake til Stavanger en dag, ser hun for seg å reise frem og tilbake til det hun kaller sitt andre hjem så ofte hun kan.

– Arbeidet i Z-Uganda er utrolig givende og spennende, og en drøm som er blitt til virkelighet. Det føles så godt å kunne bidra litt ekstra for andre mennesker.

