Kate og William oppriktig nysgjerrig på «Skam»

Carl Martin Eggesbø, som spiller Eskild i «Skam», var en av dem som fikk prate med kronprins Haakon og hertuginne Kate på Hartvig Nissens skole i Oslo fredag.

– Det var først og fremst veldig hyggelig, både prinsen og Kate virket så oppriktig interesserte i det vi hadde å snakke om. Hun var interessert i å høre om plattformene serien ble sendt på, at den var på tv, nett og sosiale medier. Vi snakket også om hvordan serien har bidratt til å skape en arena der man kan snakke åpent om ting som angår mange unge, psykisk helse og seksuell legning, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Ulrikke Falch skriver bok med standup-komiker

Han er rørt over at kronprinsparet virker oppriktig stolte av den norske TV-suksessen og at de er så opptatt av å formidle budskapene derfra.

– Jeg fikk inntrykk av at Kate har sett noen småklipp, men ikke alle episodene. Hun sa hun gledet seg til å se hele serien nå, så forhåpentligvis får hun med seg alle fire sesongene. Det var stort, jeg prøvde bare å nyte det, sier Eggesbø.

LES OGSÅ: Facebook skal sende den amerikanske versjonen av Skam

Samtaler om «Skam»

Skolegården var stinn av svært forventningsfulle elever som med mobiltelefonene klare gjerne ville hilse på det celebre paret, som ankom noen minutter forsinket ved 10-tiden fredag sammen med kronprinsparet Haakon og Mette-Marit. De tok seg god tid til å hilse på elevene, før de ble tatt inn i skolens amfi.

Der fikk de først en presentasjon av NRKs P3-sjef Håkon Moslet om ideen bak TV-serien, før de ble vist et to minutter langt klipp. Så tok Kate og Haakon og Mette-Marit og William plass ved to bord for å få en nærmere prat med «Skam»-skuespillerne, før det var duket for en samtale med elever om hvilken betydning TV-serien har hatt for å belyse tabubelagte temaer som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Kate spurte også elevene om hvordan «Skam» har endret skolehverdagen, og de sa at siden lærerne har sett den, har det vært en måte for de voksne å skjønne slang og uttrykk på, noe som blant annet har blitt et tema i norsktimene. Det lo hertuginnen godt av.

Kronprins Haakon la til at siden TV-serien ofte er blitt sett på av foreldre og lærere sammen med ungdom, så har det blitt en døråpner, en måte å sette i gang samtaler om tema som ikke ble snakket om så mye før, på tvers av generasjoner.

LES OGSÅ: Her er Skam-øyeblikkene vi aldri glemmer!

– Really?

Prins William utbrøt på sin side «Really? Is that so?» da elevene fortalte at det kom turister fra Japan, Frankrike, Kina, Sør-Korea og Spania til skolen for å se den på ordentlig.

Også Iman Meskini, som spiller Sana i «Skam», var på plass på skolen fredag. Både hun og Tarjei Sandvik-Moe, som spiller homofile Isak i serien, var invitert til middagen på Slottet torsdag kveld.

– Det var helt magisk! Jeg våknet i dag og tenkte: Er det sant? Skjedde det? sier Meskini til NTB.

Sandvik Moe var for øvrig litt nervøs for engelsken sin før praten med britene, men det så ikke ut til å plage ham når han først kom i gang med samtalen.

Da de kongelige forlot skolen, forsikret hertuginnen seg om at rektor ville hilse alle elevene og takk for et flott opplegg. Så trippet hun på høye hæler over isen og hilste på en flokk elever til, før de dro videre til lunsj på Skaugum.

LES OGSÅ: Slik blir den amerikanske versjonen av «Skam»