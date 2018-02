- Jeg kommer aldri til å si at dere ikke må sende «nudes» eller «dickpicks». Men jeg vil dere skal tenke gjennom hva som egentlig er bra med det.

Forelskelse, seksualitet, framtidsdrømmer, kondomskole og hvordan man skal unngå «luksusfellen» har vært blant temaene på Sverresborg ungdomsskoles pubertetsfestival.

- Så heldige elevene på denne skolen er, var noe av det første Tale Maria Krohn Engvik (38) sa da hun ankom ungdomsskolen.

En helsesøster-revolusjon

Hun utdyper med å si at festivalen tar opp akkurat slike tema som elevene trenger og ønsker å lære mer om.

- Det burde gjøres på alle skoler i landet. Elevene kan gruble og streve med problemstillinger, og slite med at det tar all plass i hodet. Mer kunnskap om det de er opptatt av kan bidra til at de lærer bedre i alle fag, sier hun rett før showtime.

- Som helsesøster er møtet med elevene det fineste jeg vet. Jeg føler jo ikke at jeg får truffet elevene når jeg sitter og taster på telefonen.

Spesifikt nevner hun øyeblikket da hun kom ut av bilen.

- Så ser jeg gjennom vinduene at elevene jubler og gjør happytegnet. Så tenker jeg «Herregud. Det er jo en revolusjon at det er så stas at helsesøsteren kommer til skolen.»

- Veldig gøy

Pia Hepsøe (14) og Emma Borgan Aase (14) synes det er veldig bra at Helsesista tok turen til skolen deres, og begge to følger henne på Snapchat.

- Hvordan har pubertetsfestivalen vært så langt?

- Spennende, og det er veldig gøy å lære mer om puberteten.

- Har det vært noe kleint?

- Nei, det synes jeg ikke. Det er bra å snakke om disse tingene, og viktig for oss å lære.

Mensen og pikken

Helsesista begynner foredraget «Våg å være» med å vise tidligere «snapstories». Den første handler om mensen. Neste om pikken.

- Gutter spør meg oftest om størrelsen på pikken.

På videoen vandrer hun rundt i skogen, og finner seg et tre med mange avbrukne greiner. Treet får raskt navnet «kuktre», og hun bruker et målebånd for å finne fram til gjennomsnittstørrelsen på tissen.

Det er første gang Sverresborg ungdomsskole har dedikert ei uke til puberteten.

- De tar ungdom på alvor, skryter fastlege Kari Løvendahl Mogstad av pubertetsfestivalen. Tirsdag holdt hun sitt foredrag «Sykt perfekt», og torsdag er hun på plass igjen for å svare på spørsmål fra elevene sammen med Krohn Engvik.

Avdelingsleder Karin Ingimundarson sier bakgrunnen for festivalen er at de opplever at elevene har mange spørsmål om puberteten og det som er i endring i kropp og hode.

- Så da tenkte vi at vi likegodt kunne smøre alt inn i en klein festival, i stedet for å ha noen drypp i hvert av de forskjellige fagene.

Festivalen er tverrfaglig, og dekker flere av læremålene.

- Elevene var enige, og har selv foreslått tema for uken.

- Hvordan synes du det har gått?

- Det har gått over all forventning. Ungene har vært glade og fokuserte. Og vi har hatt veldig dyktige foredragsholdere, sier avdelingslederen.

Skolen har også fått gode tilbakemeldinger fra foreldre, og Ingimundarson forteller at de må evaluere uka og se om det er mulig å gjøre pubertetsfestivalen til en tradisjon.

Pornofisering

Både Løvendahl Mogstad og Krohn Engvik er blant annet opptatt av «pornofiseringen» av samfunnet.

- Guttene skal se macho ut, og jentene skal liksom ha store pupper og stor rumpe.

Helsesista forteller at hun får henvendelser fra jenter som opplever at kjæresten ikke vil ha sex, men at han heller kikker på porno.

- Hjernen har blitt så vant til å se sterke scener, at den klarer ikke å føle det på ordentlig. Da kan man øve seg på å bruke fantasien når man runker.

De var også innom «pornofiseringen» når størrelse på pikken eller kjønnsleppene var tema, og forklarte at videoene er filmet i spesifikke vinkler til å få penis til å se større ut.

- Og ser du noen som har helt symmetriske og små kjønnslepper, så er det en stor sannsynlighet for at de er opererte.

- Det er lov å si nei



Også «nudes» og «dickpicks» var tema.

- Jeg kommer aldri til å si at dere ikke må sende «nudes» eller «dickpicks». Det vet jeg at dere ikke vil høre på, men jeg vil dere skal tenke gjennom hva som egentlig er bra med å sende «nudes». Tenk om telefonen blir stjålet og hele skolen får se bildet?

Hun forteller at det er lov å si nei.

- Og skulle man fortsatt oppleve et mas kan man si fra til en lærer eller foreldre. Eller så kan man skrelle seg en klementin og sende en klementiss, sier Helsesista og viser bildet av et klementinskall formet som en penis.

