Sosiale medier-ekspert om «tagging»: – Avhengighetsskapende

«Du er blitt tagget i et innlegg». Denne beskjeden får private personer på blant annet Facebook stadig opp.

Trangen for å sjekke hva du er blitt «tagget» i er nok stor, og nærmest umulig unngå.

– Dette er avhengighetsskapende funksjoner. Facebook gir deg enda et motiv for å åpne applikasjonen deres, og nysgjerrigheten til folk gjør at man gjerne har lyst å se hva man er blitt nevnt i, sier Hans-Petter Nygård-Hansen som blant annet er kommunikasjonsrådgiver.

For mye av det gode

Nygård-Hansen har fulgt de sosiale mediene gjennom flere år, og sett hvordan våre vaner på nettet har endret seg.

Nå hevder han blant annet at sosiale medier er en del av hverdagen, en integrert del av folks dagligdagse liv.

Problemet er fort at folk er for raske på «tagge-avtrekkeren».

– Når noe nytt ser ut til å fungere, er det enkelt å bli overivrig. Det har blant annet ført til at man har begynt å «overtagge». Nå irriterer de seg på innleggene de er blitt nevnt i, og dette gir negative konsekvenser.

– Et godt tips når man driver med «tagging» er å være varsom. Det motsatte av å begeistre er å irritere. Og verken Facebook eller Facebook sine brukere liker det, sier Nygård-Hansen.

Får oftere opp «tagge-innlegg»

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bruker om lag en av tre ungdommer mer enn fire timer foran en skjerm hver dag, utenom skoletiden.

Tallene viser også at gutter spiller mer enn jenter, og jenter er mer aktive på sosiale medier enn gutter.

– Algoritmer avgjør hvilke innlegg av mange tusen andre du skal se først. Tagging kan være signaler Facebook kan tolke dit hen at dette er innlegg du med større sannsynlighet kan like. Og dermed vise deg disse postene tidlig i din feed. Overivrig bruk av «tagging» kan selvsagt også resultere i det motsatte, hvis signalene du gir tilbake er av en negativ sort, sier Nygård-Hansen.

Til tross for at våre vaner i sosiale medier har endret seg drastisk de siste ti årene, er det ingen tvil om at utviklingen kommer til å fortsette, skal vi tro sosiale medier-eksperten.

– Det neste store innenfor sosiale medier er meldingstjenester som Facebook Messenger og WhatsApp. Mange av de yngre oppgir Messenger som viktigste årsak til at de har en Facebook-konto. Meldingstjenester vil vokse mye fremover, og dermed vil også de kommersielle interessene flyttes, avslutter Nygård-Hansen.

