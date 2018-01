Markus (23) manglet gnisten i jobben - nå stortrives han i et helt nytt yrke

- Det var en stor øyeåpner for meg å begynne i helsesektoren. Det var plutselig godt å være på jobb, og jeg følte at jobben jeg gjorde betydde noe, forteller Markus Andersen (23) til Trd.by.

I fjor var han på sitt første møte med «Menn i helse», som er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som jobber for å få flere menn i helsesektoren.

På det tidspunktet hadde Andersen vært i praksis via Nav ei god stund. Nå er han godt i gang med å utdanne seg til helsefagarbeider gjennom prosjektet.

Manglet gnisten

Andersen forteller at han tidligere har jobbet innen dagligvare og andre typer butikker. Han har også prøvd seg som telefonselger.

- Det var helt greie jobber, men jeg følte at jeg manglet gnisten. Jeg gikk fra praksis til praksis, men det var ikke givende for meg.

Til slutt havnet han i praksis på et sykehjem. Det var også der han først møtte noen som allerede var en del av rekrutteringsprosjektet «Menn i helse».

- Jeg fikk se et helt nytt spekter av arbeidslivet. Seks måneder senere søkte jeg meg til «Menn i helse» og det var starten på et nytt liv, forteller Andersen.

Fullt auditorium

«Menn i helse» begynte som en liten idé om rekruttering her i Trondheim. Ideen kom i 2010 fra Frode Rønsberg. Onsdag var det duket for årets informasjonsmøte, der nysgjerrige fikk svar på hva rekrutteringsprosjektet egentlig går ut på. Rundt 80 menn fant veien til Statens hus. Deltagerne må være mellom 25 og 55 år, og de tilbys et komprimert utdanningsløp til fagbrev som helsefagarbeider.

- Dette er manges første møte med «Menn i helse», og alle de som kommer hit har veldig forskjellig bakgrunn. Selgere, snekkere, musikere og fra hele spekteret, forklarer Joakim Holmberg, fylkeskoordinator i «Menn i helse».

Og de kommer nettopp fordi de ønsker at livet skal ta en ny retning.

- Det er et modig valg, men vi ser at flere velger å tenke utradisjonelt. «Menn i helse» ønsker å normalisere dette valget.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet. Hittil er det etablert i ni fylker, og 132 menn har tatt fagbrev gjennom prosjektet. Av disse har 92 prosent en jobb å leve av.

- Det er vi veldig stolte av, sier mannen bak prosjektet, Rønsberg.

Deltagerne rekrutteres først gjennom Nav, og etter en utvelgelsesprosess starter omtrent 30 helserekrutter i en praksisperiode på tre måneder på sykehjem. Derfra får 20 muligheten til videre opplæring i faget.

Møtte veggen

Roar Berg (47) gikk, sammen med Markus Andersen, opp på talerstolen for å fortelle om sine egne erfaringer og hvordan veien til helsesektoren ble til.

- Jeg gikk på en smell. Jeg møtte veggen i voksen alder, og jeg fant ut at jeg ble nødt til å ta ei ny retning. Jeg hadde et ønske om en ny hverdag, forteller Berg til Trd.by.

Han har tidligere jobbet flere år som selger, men han er klar på at det aldri er for seint for en omskolering.

- Jeg bestemte meg for at jeg skulle ha et nytt fagbrev før jeg fylte 50 år, forteller han om valget han tok i en alder av 46.

Nå er han ferdig med skolen, og er lærling som helsefagarbeider.

- Hvorfor tror du det er et behov for et tiltak som «Menn i helse»?

- På grunn av fordommer. Tanker om ting du egentlig ikke kjenner. For mange virker helsesektoren skremmende, og tror kanskje det bare dreier seg om intimpleie, gjetter Berg som selv hadde noen fordommer før han kom i gang.

Skummelt og spennende

Markus Andersen synes det var litt skummelt første gang han skulle på sykehjemmet.

- Et nytt sykehjem. Nye kolleger og nye beboere. Det var litt skummelt, men det var givende fra første stund.

Han har alltid vært glad i å jobbe med mennesker, og han liker spesielt godt at en stor del av arbeidsdagen handler om å spre glede.

- Det er en gave i seg selv å få lov til å gjøre det. Det handler om å se menneskene og ikke diagnosen. Uansett hvilken diagnose det er snakk om, er det alltid fantastiske mennesker bak.

- Alle har omsorg i seg

Andersen begynner som lærling til høsten, og skal etter planen ta fagprøven som helsefagarbeider høsten 2019.

- Hvordan har motivasjonen til å dra på jobb forandret seg for deg?

- Før måtte jeg dra i praksis for å motta stønaden. Nå vil jeg jobbe, og bryr meg egentlig ikke om stønaden lenger.

- Hvorfor tror du det er fordommer mot menn i helsesektoren?

- Jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet, men jeg klarer ikke å komme til en konklusjon. Det gir ikke mening. Det er ikke noe feministisk i å være i det yrket. Alle har omsorg i seg.

