Sykepleierforbundet frykter elever i praksis utsettes for seksuell trakassering

– Sykepleierstudenter i enda større grad enn sykepleiere er utsatt for dette, nettopp fordi at de er ute i praksis, de er unge, de er uerfarne og har kanskje ikke vært i sånne situasjoner tidligere, sier forbundsleder Eli Gunhild By til NRK.

I undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå svarte 17 prosent av sykepleiere at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016.

Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gunhild By tror det kan være enda tøffere for studenter ute i praksis, og at det kan være vanskelig for studentene å si ifra hvis de opplever noe ubehagelig.

– De er ekstra sårbare fordi at de kanskje også er interessert i å få seg en jobb på denne arbeidsplassen i etterkant av praksisen, legger hun til.

